España entrenó este viernes en Sar. Sandra Alonso

Con algo de retraso llegó al Multiusos Fontes do Sar la expedición que encabeza Chus Mateo, que realizó una suave sesión de trabajo vespertina tras el triunfo logrado Montenegro. Los jugadores de la selección española de baloncesto se ejercitaron en la pista en la que este domingo recibirán a Grecia, en un partido de máxima exigencia y de vital importancia para la clasificación mundialista. Sin apenas novedades en el aspecto físico y con la incorporación de Alberto Abalde, Santi Yusta y Jaime Pradilla, que no estuvieron disponibles para el primer partido de esta ventana, el combinado nacional realizará en la mañana de este sábado su sesión principal antes del duelo con los griegos.

Tras el entrenamiento, el jugador del Barça, Joel Parra (Barcelona, 4 de abril de 2000), habló sobre el encuentro contra Grecia: «Será un partido muy complicado. Ellos vienen de perder y se juegan estar en el Mundial. Entonces, todo pasa por hacer un buen partido durante los cuarenta minutos. Sabemos que será un encuentro largo, pero aquí en Sar, nuestra gente nos ayudará mucho. Nosotros también queremos cumplir nuestro objetivo, que sabemos que pasa por ganar el domingo». ¿Tiene el combinado español ganas de revancha: «No, nosotros solo tenemos que centrarnos en el objetivo que tenemos, que es entrar en el próximo Mundial. Hicimos los deberes el otro día contra Montenegro y ahora toca volver a ganar. Ellos tienen más presión porque si pierden están fuera, pero hablamos de eso, más que de revancha. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, intentar ganar y ya está», apunta el internacional catalán.

El jugador del Barcelona ya sabe lo que se vive en la pista de Sar y conoce la atmósfera que se respira en el recinto del Obradoiro. Por eso, es optimista y confía en el apoyo de la grada ante este decisivo encuentro: «En Santiago ya jugué partidos en la ACB y sé que hay un ambiente que aprieta mucho, el pabellón siempre está lleno. Esperamos que el domingo sea igual, que toda la gente venga aquí a animarnos y a apoyarnos, que nos ayuden para conseguir la victoria».

Obligada a ganar

España estaba obligada a sacar adelante el primero de los dos partidos de esta ventana y los de Chus Mateo cumplieron en la cancha de Montenegro. ¿Tiene el equipo ahora menos presión?: «Es verdad que se venían escuchando comentarios sobre las posibilidades de clasificarnos porque veníamos de tres derrotas. Sobre todo la de Portugal es la que nos hizo más daño, pero ante Montenegro hicimos un muy buen trabajo durante los cuarenta minutos. Todos los jugadores que entraron en la pista aportaron y eso es lo positivo, lo bueno que tiene esta selección».

El seleccionador Chus Mateo, en Sar con sus ayudantes. Sandra Alonso

Reconoce que el grupo afronta este choque contra Grecia en la capital gallega «con muchas ganas y la ilusión de jugar en Sar delante de nuestra gente. Sabemos que será un partido complicado, ante un adversario que se lo juega todo, que tiene que ganarnos para seguir con vida y poder entrar en el Mundial. Somos muy conscientes de que será un enfrentamiento muy duro. Nuestro único objetivo se centra en ganar para sellar la clasificación».