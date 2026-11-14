Muere atropellado un hombre de 61 años en Frades y el conductor da negativo en alcohol y drogas

Dependencias del servicio de emergencias 112 miguel souto

Una hombre de 61 años de edad falleció en la noche del viernes tras ser atropellado por un vehículo cuando caminaba por la carretera AC-542, a su paso por Abellá, en el municipio de Frades (A Coruña).

El accidente se produjo, según informa la Guardia Civil, a las 21.40 horas en el kilómetro 10,200 de la AC-542 y la víctima no llevaba puesto chaleco reflectante. El conductor del vehículo ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y de consumo de estupefacientes a las que ha sido sometido.

El 112 Galicia, que ha señalado que recibió a las 23.40 horas la llamada que alertaba de que había un hombre tendido sobre la vía y que, aparentemente, no presentaba signos vitales, movilizó, además de a agentes de Tráfico del instituto armado, a efectivos de Urxencias Sanitarias y de los bomberos.

Cuando llegaron al lugar del atropello, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.