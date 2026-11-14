Muere atropellado un hombre de 61 años en Frades y el conductor da negativo en alcohol y drogas
SANTIAGO
El suceso ocurrió en la carretera AC-542 a su paso por Abellá y la víctima no llevaba chaleco reflectante14 nov 2026 . Actualizado a las 13:30 h.
Una hombre de 61 años de edad falleció en la noche del viernes tras ser atropellado por un vehículo cuando caminaba por la carretera AC-542, a su paso por Abellá, en el municipio de Frades (A Coruña).
El accidente se produjo, según informa la Guardia Civil, a las 21.40 horas en el kilómetro 10,200 de la AC-542 y la víctima no llevaba puesto chaleco reflectante. El conductor del vehículo ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y de consumo de estupefacientes a las que ha sido sometido.
El 112 Galicia, que ha señalado que recibió a las 23.40 horas la llamada que alertaba de que había un hombre tendido sobre la vía y que, aparentemente, no presentaba signos vitales, movilizó, además de a agentes de Tráfico del instituto armado, a efectivos de Urxencias Sanitarias y de los bomberos.
Cuando llegaron al lugar del atropello, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.