Solo quedan a la venta 500 entradas para el España-Grecia del día 29 en Sar

Presentación del España-Grecia. De izquierda a derecha, Roberto García, Elisa Aguilar, Diego Calvo, Julio Bernárdez y Xosé Merelles, en el acto que tuvo lugar este jueves en la sala Eisenman de la Cidade da Cultura. SANDRA ALONSO

La Federación Española de Baloncesto (FEB) presentó en la Cidade da Cultura de la capital gallega el encuentro del 29 de noviembre correspondiente a la quinta ventana de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027, un duelo decisivo para los de Chus Mateo, que enfrentará en el Multiusos Fontes do Sar a España contra Grecia, selecciones masculinas del grupo I. Los españoles ocupan la segunda posición con cinco victorias y tres derrotas. Los griegos están fuera de los puestos de clasificación directa con un balance de 4-4. El partido está impulsado por la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia y significa el regreso de la selección de baloncesto a Santiago trece años después. Antes, España deberá jugar otro choque oficial, el día 26, en la pista del combinado de Montenegro.

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española, agradeció al presidente de la Xunta el esfuerzo «para que la selección venga a Galicia. Fue un compromiso que adquirió conmigo, la primera vez en el palco de Sar el día del ascenso del Obradoiro, y luego, por segunda vez, en el palco en la jornada que ascendió el Básquet Coruña». La madrileña sabe que «va a ser un partido complicado, como todos, y muy disputado, pero tenemos una ventaja: se juega en Sar, en Santiago. Estamos hablando de un pabellón en el que están acostumbrados a dar el máximo apoyo a sus jugadores. Con el aliento de los aficionados vamos a conseguir esa victoria tan necesaria. Esperamos llegar a Sar con un 6-3 y acabar la ventana con un balance de 7-3. Y os aseguro que cuando estemos en Catar nos acordaremos de este día y os agradeceremos la confianza que nos habéis dado». Recuerda que «Santiago no falla nunca y ya solo quedan 500 entradas para este partido».

Por su parte, Julio Bernárdez, presidente de la Federación Galega, subraya que «siempre me gusta hablar de sueños, y sueño que Santiago va a ser una caldera (caldeira cuando juega el Obradoiro). España necesita todo el apoyo de Galicia. Tenemos que ser muy intensos para ganar, como lo fueron los griegos en su cancha, en un partido muy duro. Tenemos que devolverles esa pasión en Santiago».