Mercedes Fuentes, vecina de Vite: «No puedo salir a la calle sin ayuda. Me moriré antes y no veré el ascensor»
SANITAGO / LA VOZ
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Vive en un cuarto piso que solo es accesible por escaleras: «Nos mintieron con promesas falsas», denuncia esta mujer, que lamenta que se haya perdido dinero de Europa para financiar la instalación de elevadores29 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Se que moriré antes y no veré el ascensor en el edificio», repite Mercedes Fuentes, vecina de la rúa Ulpiano Villanueva, una calle situada frente a la escuela de idiomas en Vite. Hace «más de