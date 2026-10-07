Los trenes de Santiago a A Coruña se sustituirán por autobuses del 5 al 12 de noviembre

El autobús volverá a sustituir al tren entre Santiago y A Coruña del 5 al 12 de noviembre PACO RODRÍGUEZ

Los usuarios del tren que viajen de Santiago a A Coruña volverán a hacerlo en autobús durante una semana en noviembre. Renfe informó que modificará temporalmente el servicio en A Coruña por una nueva fase de las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) llevará a cabo en la terminal herculina del 5 al 12 de noviembre, unas actuaciones incompatibles con la circulación ferroviaria. Para garantizar la movilidad de viajeros en ese período, Renfe habilitará un plan alternativo de transporte y realizará ajustes puntuales en la programación habitual de sus trenes. Se prestarán así servicios por carretera en los trayectos entre A Coruña y Santiago para trenes regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad de las conexiones con Vigo, Ourense y Madrid-Chamartín. También entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.

La compañía señala que por necesidades operativas relacionadas con la disposición del material, los últimos servicios del 4 de noviembre y los primeros de la mañana del día 12 también pueden verse modificados. Renfe advierte que los transbordos por carretera pueden conllevar aumento en los tiempos de viaje y cambios en los horarios de salida y llegada, también en las paradas intermedias, por lo que recomienda consultar los horarios con antelación y activa cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que prefieran modificar su viaje.

Los trenes que no prestarán servicio del 5 al 11 de noviembre son: Avant 9090; MD 9103; Avant 9131; MD 9142; Avant 9550; Regional 12480 (sábado y domingo) y regionales 12451, 12455,12457, 12459, 12461, 12482, 12484, 12488 y 12590.