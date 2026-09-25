Detienen a un hombre de 37 años en la puerta de un instituto de Ordes por mantener relaciones con una alumna menor de edad

En una imagen de archivo, un agente de la Guardia Civil. MERCE ARES

La Guardia Civil detuvo el jueves a un hombre de 37 años de edad en Ordes por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. La víctima es una alumna de un instituto de la localidad y el arresto se produjo por la mañana en la puerta del centro y ante la mirada de los estudiantes, lo que levantó un gran revuelo.

La información que ha trascendido hasta el momento es que el detenido, que no es vecino de Ordes sino de un municipio cercano, mantenía relaciones sexuales consentidas con la niña, pero la ley prohíbe todo contacto de este tipo con menores de 16 años, de ahí que suponga un delito. En este caso, un aviso del entorno de la niña que llegó hasta la Policía Local dio origen al operativo.

El arresto se produjo por la mañana, a la salida de las clases, por agentes de paisano del instituto armado, que esperaron a que, como presuntamente había ocurrido en ocasiones anteriores, el sospechoso recogiese a la menor en el exterior del centro educativo. En los días previos, a los vecinos ya les había llamado la atención la fuerte presencia de la Guardia Civil en Ordes, con más patrullas de lo habitual por las calles de la localidad. Una circunstancia que podría deberse a que los agentes estaban buscando al sospechoso en un intento de llevar a cabo la detención de la manera menos llamativa posible.

Tras su arresto, el hombre paso a disposición judicial en el Tribunal de Instancia ordense. Allí prestó declaración ante el juez en el que ha recaído la instrucción del caso que, como han señalado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretó su puesta en libertad investigado por el delito de agresión sexual a menor de 16 años y con la prohibición expresa de acercarse a la niña o comunicarse con ella bajo cualquier medio.

El Código Penal español establece que mantener relaciones sexuales con una persona menor de 16 años es un delito de agresión sexual a menor, tipificado en el artículo 181, ya que la edad mínima legal para otorgar un consentimiento sexual válido son los 16 años.

En este caso, al no contar con la edad mínima, la ley establece que el consentimiento de la menor es irrelevante. El Código Penal castiga estas conductas independientemente de que la menor haya accedido o incluso iniciado la relación. La gran diferencia de edad, ya que el arrestado tiene 37 años, descarta además la aplicación de la llamada cláusula de proximidad, conocida popularmente como de Romeo y Julieta, que solo exime de responsabilidad penal cuando las relaciones son consentidas y existe una cercanía en edad, grado de desarrollo y madurez entre ambas partes.