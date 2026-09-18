Una trifulca entre pasajeras por no cambiar sus asientos y una avería en una válvula retrasan un vuelo de Santiago a Alicante 9 horas

El pasaje comenzó a embarcar pasadas las seis de la tarde después de varias horas entre el avión y la terminal de Lavacolla

Más de ocho horas de espera en el aeropuerto de Lavacolla acumulan unos 150 pasajeros que debían partir esta mañana a las 10.35 horas de Santiago para llegar a Alicante sobre las 12 del mediodía. Pero no fue hasta pasadas las seis de la tarde cuando se han ido organizando para embarcar en una aeronave de la compañía Ryanair que vivió en muy poco tiempo dos de esas situaciones que pasan de vez en cuando y que destrozan planes, nervios, reservas y negocios.

La primera situación se produjo cuando todavía no estaban ni sentados todos los pasajeros. En ese momento, una mujer se dirigió a otra para pedirle un cambio de asiento para poder viajar junto a un familiar, pero esta le contestó que no, que también viajaba acompañada (Ryanair dispone los asientos aleatoriamente salvo que se pague por la selección). La conversación, inicialmente cordial, fue subiendo de tono y se oyeron varios insultos. Informado el comandante, dio aviso a la Guardia Civil, que se personó en el avión y sacó a una de las pasajeras de la aeronave.

La toma de declaraciones llevó un tiempo, pero lo que no se esperaba el pasaje era que sobreviniese un problema técnico que aconsejaba no iniciar el vuelo hasta su resolución. Los viajeros bajaron del avión y fueron informados de que se había registrado un fallo en el funcionamiento de una de las válvulas clave para refrigerar los motores. Pasajeros del vuelo denunciaron la falta de información durante las horas de espera, y fueron llamados para el embarque pasadas las seis de la tarde. Aena anunció la salida del vuelo RYR7531 para los 18.30 horas, y así lo hizo, aterrizando en Alicante sobre las 20 horas sin mayores incidencias.