A Coruña y Santiago hacen un frente común para reclamar a la Xunta que le transfiera los fondos que reciba del Estado para las zonas tensionadas

Goretti Sanmartín (BNG) e Inés Rey (PSOE) en la mañana de este viernes en el pazo de Raxoi. SANDRA ALONSO

A Coruña y Santiago han hecho un frente común ante la Xunta para reclamar la gestión de los fondos que el Gobierno central destinará a Galicia por la declaración de ambas ciudades como zonas de mercado residencial tensionado. Serán algo más de 5,1 millones para repartir entre ambas, fondos que recibirá la Xunta. El real decreto que fija las condiciones de ese reparto indica que la transferencia ha de hacerse a las comunidades autónomas. Sin embargo, las dos ciudades están reclamando para sí la disponibilidad de dichos fondos y la competencia para decidir su destino, y no solo por defender que son las que mejor conocen las necesidades para implantar y priorizar las medidas correctoras que permitan hacer frente a las condiciones que llevaron a la declaración de zona tensionadas, sino también porque no se han sentido acompañadas por la Xunta en todo el procedimiento. Al contrario, la acusan de haber boicoteado sus iniciativas y le exigen que asuma el control de la aplicación de la ley en las zonas tensionadas.

Así lo expusieron en la mañana de este viernes sus alcaldesas, Inés Rey (PSOE) y Goretti Sanmartín (BNG), tras el encuentro que mantuvieron en el pazo de Raxoi, la sede del Ayuntamiento capitalino, para unir sus voces ante esa reclamación y anunciar que crearán una comisión para seguir esa cuestión y analizar también el efecto de la declaración de zonas tensionadas en ambas ciudades. Sus responsables de área participarán además en las reuniones sectoriales que organice cada municipio.

Sanmartín y Rey defendieron que si todo el esfuerzo para la declaración de zonas tensionadas recayó sobre sus Administraciones, deben ser estas también las que gestionen esos fondos. No les vale que, después de «poñerse de costas» en ese proceso, la Xunta pretenda asumir esa gestión. «Agora que hai unha achega económica, parece que si lles interesa», dijo la alcaldesa compostelana, quien cuestionó que incluso la conselleira de Vivenda llegase a «suxerir que ese diñeiro podía non ser unicamente para Santiago e A Coruña», cuando el citado real decreto es claro en ese sentido. Ha de destinarse a las zonas tensionadas. Así se lo recordó recientemente por carta la directora general de Vivienda al Gobierno gallego.

Tampoco le vale a las alcaldesas que el presidente de la Xunta haya anunciado que esa aportación estatal se destinará a la promoción de vivienda pública en ambos municipios, después de que, según Sanmartín, «tivese que recuar» tras las declaraciones de la conselleira. Ambas sostienen que el papel de la Xunta debe limitarse a recibir esos fondos y transferírselos inmediatamente en función de los criterios que se establezcan en el real decreto relativos al porcentaje de población, al precio de la vivienda y la subida del alquiler.

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«Imos esixir ao ministerio que tutele e controle a entrega inmediata dos fondos aos concellos, e que estes se entreguen para os proxectos que determinemos os concellos, que somos os que traballamos para que as nosas cidades foran zona de mercado residencial tensionado», dijo la regidora herculina, Inés Rey, quien incluso jugó con la posibilidad de que la Xunta esté «boicoteando isto para que fracasen estas medidas e, polo tanto, fracasen as alcaldesas» cuando se aproximan las elecciones.

En Santiago, la zona tensionada rige desde finales de julio de este año, pero en A Coruña lo hace desde el año pasado y su alcaldesa sostiene que las medidas que se han puesto en marcha están dando sus frutos, si bien son «moitos menos dos que nos gustaría», y «non por incomparecencia municipal, senón polo boicot permanente da Xunta», Administración a la que ambas regidoras demandan, además, que controle la aplicación de la ley en las zonas tensionadas.

Desde el PP, su portavoz en el Parlamento, Alberto Pazos, acusó esta mañana a ambas regidoras de buscar «un culpable externo» ante el «fracaso das súas políticas» en materia de vivienda, tras la declaración de ambas ciudades como zonas tensionadas. Pazos afirmó que las alcaldesas tendrán que «recapacitar e tomar medidas alternativas», tras defender el popular que las declaraciones de zonas tensionadas han conseguido «reducir a oferta e subir os prezos».