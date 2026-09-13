La residencia de lujo que siempre será el viejo Hospital Xeral de Santiago

Álvaro Sevilla Gómez
Álvaro Sevilla SANTIAGO / LA VOZ

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Abandonado y olvidado durante 25 años, el edificio sanitario rezuma ahora vitalidad universitaria tras una inversión millonaria

13 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cientos de coches pasan a diario por la arteria central del barrio compostelano de Galeras. Los conductores, sobre todo los foráneos, giran la mirada y reducen la velocidad a la altura del viejo Hospital Xeral.

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