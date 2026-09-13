La residencia de lujo que siempre será el viejo Hospital Xeral de Santiago

1/11 Elena Roales, Raimundo Cortés y Beatriz Catoira son los principales responsables del edificio, que gestiona la empresa SmartRental XOAN A. SOLER 2/11 La zona de restauración también cuenta con un espacio destinado a cafetería XOAN A. SOLER 3/11 En la zona de recepción los estudiantes se cruzan con los turistas y los peregrinos XOAN A. SOLER 4/11 Vista general del gimnasio XOAN A. SOLER 5/11 Espacio habilitado para reuniones de los universitarios XOAN A. SOLER 6/11 Espacios de estudio y reunión XOAN A. SOLER 7/11 Las zonas comunes cuentan con sofás, televisores, billar y futbolín XOAN A. SOLER 8/11 Escaleras que conducen a las zonas comunes del edificio XOAN A. SOLER 9/11 Vista general de uno de los pasillos XOAN A. SOLER 10/11 La decoración de la zona de restauración mantiene la esencia sanitaria del complejo XOAN A. SOLER 11/11 Plano general del exterior del edificio XOAN A. SOLER

Cientos de coches pasan a diario por la arteria central del barrio compostelano de Galeras. Los conductores, sobre todo los foráneos, giran la mirada y reducen la velocidad a la altura del viejo Hospital Xeral.