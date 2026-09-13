La residencia de lujo que siempre será el viejo Hospital Xeral de Santiago
SANTIAGO / LA VOZ
SANTIAGO · Exclusivo suscriptores
Abandonado y olvidado durante 25 años, el edificio sanitario rezuma ahora vitalidad universitaria tras una inversión millonaria13 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cientos de coches pasan a diario por la arteria central del barrio compostelano de Galeras. Los conductores, sobre todo los foráneos, giran la mirada y reducen la velocidad a la altura del viejo Hospital Xeral.