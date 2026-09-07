Aparece una cucaracha en la comida de un paciente del Hospital Clínico de Santiago

Foto de archivo del Hospital Clínico XOAN A. SOLER

El pasado 4 de agosto un paciente de la quinta planta del Hospital Clínico de Santiago sufrió un episodio muy desagradable al encontrarse una cucaracha —según algunas fuentes, viva— en su comida. Se trata según la gerencia de un hecho, «illado e excepcional», por el que pide disculpas, «tal e como xa se lle trasladou ao doente afectado».

El sindicato Comisiones Obreras fue quien realizó la denuncia pertinente y este mismo lunes ha remitido un escrito a la dirección exigiendo explicaciones. Aunque de forma esporádica puede aparecer alguna cucaracha en el servicio de cocina, en agosto los avistamientos proliferaron por lo que se comunicó a la gerencia esta situación. Pese a que una empresa externa aplica un producto, este se elimina al poco tiempo porque diariamente los trabajadores limpian a fondo las instalaciones. Para CC.OO. el incidente del día 4 es más grave y pide medidas efectivas. Entre ellas sellar las grietas y arreglar una puerta para evitar que se cuelen este tipo de insectos, más frecuentes en verano.

Desde el CHUS, además de pedir disculpas explican que se lleva a cabo un calendario estricto de control de plagas pero a mayores «xa se trasladaron indicacións claras para analizar as circunstancias concretas e intensificar a desinfección especializada». Este fin de semana, de hecho, se tomaron medidas adicionales tras conocer que había aparecido una cucaracha en la comida de un enfermo, por lo que la empresa acudió a reforzar la desinfección.

Para Ana Riveiro, de Comisiones, «estas cousas poden pasar, pero preocúpame que ocorran en determinados servizos que parecen de segunda categoría». La cocina cuenta con personal propio en el Clínico, no está externalizada, y siempre ha sido un área muy valorada. Uno de los factores que puede contribuir a esta falta de atención, apunta Riveiro, es que desde hace meses no hay jefe de servicio tras jubilarse la persona que ocupaba este cargo, «polo que tardan máis en detectarse os problemas».