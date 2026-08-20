La conexión aérea israelí perturba al Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Sandra Alonso

«Levamos meses axudando a que o proxecto saia adiante e traballando en contacto con Aena», dijo el domingo Miriam Louzao, concejala de Turismo de Santiago y número dos de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sobre Fly2Galicia. Ayer, el gobierno local rebajó su aportación a mera «actividade habitual» e incluyó en esa rutina las «reunións», en plural, con el promotor del turoperador.

Entre una posición y otra median las dudas sobre el plan de la empresa —que pretende operar vuelos chárter a ocho destinos con un avión— y su conexión con capital israelí. Además, el diario Haaretz vinculó a FlyYo, la firma que operará los vuelos, con un turoperador del país hebreo que reservó plazas para llevar a palestinos a Kenia.

Leer más: Fly2Galicia fletará los vuelos desde Santiago con aviones de capital israelí

El gobierno local asegura que desconocía esos lazos con Israel: «A información coa que conta o Concello limítase á publicada nos distintos medios de comunicación», y añade que no tuvieron contacto alguno con FlyYo u otros proveedores de Fly2Galicia.

Aunque subraya su «compromiso» con la paz y el «fin do sufrimento do pobo palestino», el gobierno local del BNG no reproduce el discurso de su portavoz en el Congreso, Néstor Rego, que en mayo reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez «sancións, ruptura e illamento» contra Israel. Esa posición está muy asentada en el Bloque. En el 2025, Rego reprochó al Ejecutivo que «manter calquera tipo de relación comercial con Israel supón participar de maneira directa nun xenocidio». Raxoi evitó cualquier término similar. Marcó distancia con el plan, pero sin repudiarlo.

Esa contradicción fue advertida por la oposición. Empezó el miércoles Sumar y ayer siguieron los concejales escindidos del PSOE de Santiago. «Resulta rechamante ver a un Goberno do BNG (...) avalar, ás agachadas e sen transparencia (...), unha operación sustentada en aeronaves e capital vencellado a Israel», dijo su líder, Mercedes Rosón.

Leer más: Los ediles no adscritos y el PSOE de Santiago exigen a la alcaldesa que aclare si financió con dinero público la llegada de Fly2Galicia

Tanto ella como su antiguo compañero de filas, el socialista Gumersindo Guinarte, exigieron además explicaciones sobre qué se firmó en esos «meses axudando» de los que habló Louzao.

El PSOE reclamó saber «se houbo cartos públicos, directa ou indirectamente, promoción, persoal ou outros recursos», mientras que Rosón exigió acceso al expediente del proyecto.

El gobierno de Sanmartín se adelantó a la petición del documento: «Non existe ningún compromiso económico ou convenio de colaboración» entre el Concello o Turismo de Santiago y Fly2Galicia. Por lo tanto, dijeron, «non existe ningún expediente».

En esa nueva línea de apartarse del proyecto, Raxoi afirma que no es su competencia «a fiscalización das compañías aéreas (...) incluíndo o seu funcionamento interno». También reconocen que «son AENA e as entidades responsables dos aeroportos e espazos aéreos (...) quen outorgan autorización, e o Concello non ten ningunha marxe de decisión».

Leer más: El Concello de Santiago niega compromisos económicos con Fly2Galicia y dice que desconocía su relación con Israel

La posición que adoptó el gobierno de Sanmartín sobre Fly2Galicia contrasta con la de otras Administraciones, que también fueron contactadas por la empresa. La Xunta se desvinculó de la iniciativa el mismo día que Louzao celebró el aterrizaje de la firma que promueve el búlgaro Gueorgui Iavorov Pavov, quien según algunos medios tiene una denuncia judicial pendiente de 60.000 euros en Aragón. Por su parte, el edil de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, consideró «muy arriesgada y a corto plazo» la propuesta de Fly2Galicia.

La polémica ha provocado una tormenta de verano en el Concello que puede condicionar el inicio del curso político a unos meses de las municipales.