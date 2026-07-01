El Imelga atendió 34.089 pericias forenses en Galicia, de las que 1.982 fueron por muertes violentas

Noemí Morte, directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Sandra Alonso

El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) atendió el año pasado un total de 34.089 solicitudes de actividad pericial y logró emitir 28.099 informes definitivos, con lo que la tasa de resolución se ha situado en el 82 %. La actividad se mantuvo en niveles parecidos a los del 2024, lo que en opinión de la directora del organismo, Noemí Morte, demuestra que la capacidad de respuesta se ha consolidado y se ha logrado solventar el atasco vivido en años anteriores gracias a una combinación de apuesta por la digitalización, con programas como el de textualización que permite acelerar la redacción de informes al pasar documentos de voz a texto, y los convenios de colaboración suscritos con el colegio de psicólogos y la asociación de trabajo social que han permitido dotar al sistema de más medios humanos.

El ámbito de la clínica forense, que engloba a las pericias médicas, judiciales y extrajudiciales y las de los equipos psicosociales demandadas por jueces, tribunales y fiscalías, constituyó, como todos los años, el núcleo principal de la labor del Imelga, con 30.469 peticiones, que suponen aproximadamente el 90 % del total. La mayoría de las peticiones se enmarcan en la pericia médica judicial, con 27.880, seguida de la extrajudicial (1.731), y la psicosocial. En cuanto a la patología forense, sumó 3.620 casos, en su mayoría autopsias o reconocimientos de cadáver en investigaciones judiciales.

En cuanto a la patología forense, que es la que se encarga de determinar las causas y circunstancias en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Imelga realizó un total de 1.982 investigaciones médico-legales, de las que 951 fueron muertes naturales sometidas a investigación y 908 violentas, entre las que destacan 303 suicidios y 112 fallecimientos derivados de accidentes de tráfico. En este sentido, Morte recuerda la necesidad de racionalizar la judicialización de los decesos de personas con avanzada edad con enfermedades conocidas y cuando no existen indicios de criminalidad, con el objetivo de evitar autopsias innecesarias, optimizar los recursos públicos y reducir las demoras para las familias, que tienen además un importante impacto emocional.

La directora del Imelga, que presentó la memoria anual junto al director xeral de Xustiza, José Tronchoni, destacó también el trabajo desarrollado en la atención a menores de edad y mujeres. En el 2025 se completaron las actuaciones para crear salas amables en todas las dependencias del instituto y solo quedan pendientes de finalización las obras en Vigo, unos trabajos que se han llevado a cabo en colaboración con la Fundación Andrea. Además de la decoración especial y de la edición de cuentos destinados a hacer más fáciles los trámites a niños y personas con discapacidad, también se han creado itinerarios para que transiten lo menos posible por los edificios judiciales.

En cuanto a la violencia sexual investigada por forenses, el año pasado disminuyeron un 12 % en el conjunto de Galicia y, aunque Vigo sigue siendo la ciudad que encabeza este tipo de casos, en el 2025 bajaron un 40 %.

Con 21.176 pericias solicitadas, la médica judicial del servicio de clínica forense representa casi la mitad del trabajo total del Imelga. Se divide principalmente en dos áreas, la de evaluación de lesiones y la de psiquiatría forense. En el caso de las valoraciones de daño corporal, hubo 9.713 solicitudes. La mayoría fueron agresiones ordinarias (6.537), seguidas de los ataques físicos relacionados con la violencia sobre la mujer (1.154) y las lesiones derivadas de siniestros de tráfico, con 692.

Las valoraciones psiquiátricas llegaron a 14.232 peticiones que, como ya ocurrió en el 2024, suponen algo más de la mitad de la actividad pericial judicial. En este ámbito, se mantienen como los supuestos más demandados los internamientos involuntarios, tanto hospitalarios como residenciales, con más de 3.000 solicitudes en cada caso. También destacaron por su volumen las valoraciones de medidas de apoyo, que llegaron a las 4.086.