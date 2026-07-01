El exdiputado de AGE Xabier Ron acepta nueve años y medio de cárcel por violar a una menor que fue su alumna

Xabier Ron, en una imagen de archivo SANDRA ALONSO

Xabier Ron Fernández, miembro de Esquerda Unida en Galicia y que llegó a ser diputado en el Parlamento autonómico tras las elecciones a la Xunta del 2012 bajo las siglas de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), liderada entonces por Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz, ha aceptado nueve años y medio de prisión tras declararse culpable del delito de agresión sexual a una menor de la que fue profesor. La adolescente, a la que el acusado contagió una enfermedad de transmisión sexual, recibirá una indemnización de 82.000 euros.

La sentencia que ha dictado la sección compostelana de la Audiencia Provincial establece también una orden de alejamiento por la que el exdiputado no podrá acercarse a su víctima durante 19 años y medio y también la medida de libertad vigilada de diez años que cumplirá cuando salga de la cárcel. Además, Ron, que es profesor de instituto, no podrá ejercer su profesión durante 15 años, ya que se le ha prohibido todo contacto laboral, remunerado o no, con menores.

Xabier Ron, que llevaba un año en prisión provisional desde que fue detenido el 28 de enero del 2025 por la Guardia Civil, ha aceptado los hechos de los que estaba acusado. Y lo ha hecho no ya antes de que se celebrara el juicio, sino también de que tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercía la familia de la menor, presentasen sus escritos de calificación, por lo que ni tan siquiera llegó a existir una petición formal de penas.

Los hechos que ha aceptado el acusado se produjeron en el partido judicial de Santiago. En concreto, la resolución judicial recoge que entre julio y noviembre del 2024 mantuvo varios encuentros con la niña que había sido su alumna, que en ese momento contaba con 12 años de edad. En ellos, se produjeron las agresiones sexuales que ha admitido y también fue esa la vía por la que la pequeña acabó contagiada de una enfermedad de transmisión sexual.

También ha admitido Ron que abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza que su cargo había generado entre ellos para provocar una «dependencia emocional» de la niña que utilizó para llevar a cabo las violaciones.

El exdiputado de AGE, del que quiso desvincularse Esquerda Unida tras su arresto alegando que ya no formaba parte de ningún órgano de dirección del partido desde hacía ocho años, llegó a encabezar la lista a la alcaldía de Santiago de este partido.

En el momento de su detención, Ron trabajaba como profesor en un instituto de Pontedeume, pero antes lo hizo en Ames y Touro. Tras el arresto, la Guardia Civil llegó a registrar el centro eumés, así como dos viviendas relacionadas con el arrestado. Los agentes buscaban mensajes de texto, audio y vídeo entre él y la menor que hubiesen quedado registrados en sus dispositivos electrónicos y que pudieran corroborar los contactos sexuales con la menor.

La existencia de pruebas concretas y contundentes en su contra hizo que la Audiencia Provincial de Santiago rechazase su petición de que se revocase la orden de ingreso en prisión provisional. Los magistrados consideraron entonces que había posibilidades tanto de destrucción de pruebas como de que entablase contacto con la víctima o que incluso emprendiese la fuga ante la gravedad de la condena a la que se enfrentaba.

Esas pruebas inequívocas son las que también le han llevado a confesar y a aceptar una pena de cárcel sin ni tan siquiera conocer la petición concreta que iban a hacer las acusaciones.