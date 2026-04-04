Encuentran ahogado a un hombre de 64 años en el río Tambre, a su paso por Brión

Imagen de archivo de un agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas MARTINA MISER

Buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil encontraron, esta mañana, el cuerpo de un hombre de 64 años ahogado en el río Tambre, a su paso por el concello de Brión. Según fuentes del instituto armado, vecinos de la zona de Ponte Insua, en la parroquia de Ons, alertaron ayer de la presencia de un coche con las puertas abiertas, por lo que temían que su propietario pudiera haberse caído al río.

Aunque los agentes ya acudieron ayer al lugar, el cuerpo fue localizado esta mañana, lo que motivó que se solicitase la colaboración del GEAS para retirarlo del agua. A las 13.15 horas se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santiago para practicarle la autopsia.