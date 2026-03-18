El comentario de un niño en el colegio en Arzúa resuelve un caso de violación en Colombia

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

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Sede de la Audiencia Nacional.
Sede de la Audiencia Nacional. Diego Radamés | EUROPAPRESS

El niño contó que su hermana había sufrido una agresión sexual a manos de su tío abuelo cuando todos vivían en Cali

19 mar 2026 . Actualizado a las 13:42 h.

La Justicia no tiene fronteras. Al menos, no para España. Nuestra ley estipula que se pueden perseguir delitos cometidos en el extranjero en determinados supuestos y uno de ellos es que sean de especial gravedad,

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