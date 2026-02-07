El próximo miércoles se retoma la huelga indefinida de autobuses de la provincia de A Coruña

Los trabajadores del transporte celebraron asambleas la noche del viernes en Santiago, Ferrol y A Coruña (en la imagen) Eduardo Pérez

Tras el rechazo masivo de los trabajadores del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña al preacuerdo alcanzado por los sindicatos UGT y CC. OO. con la patronal, en la noche del viernes se celebraban asambleas en Santiago, A Coruña y Ferrol para decidir las siguientes acciones, con cerca de 500 asistentes en su conjunto. Y lo que se acordó fue retomar la huelga de autobuses en la provincia a partir del próximo miércoles, en esta ocasión ya con carácter indefinido si no se producen avances significativos que permitan alcanzar un convenio digno. Así lo explicó Inácio Pavón, de CIG, que añadió que este lunes día 9, a partir de las 13 horas, se sentarán de nuevo sindicatos y patronal en el Consello Galego de Relacións Laborais para buscar un acuerdo que frene un nuevo paro que se une a las diez jornadas anteriores de huelga. De ahí que la movilización indefinida arranque el miércoles, para dejar un margen que permita alcanzar el consenso. El mismo lunes, con carácter previo, se desarrollará a las 11 horas una concentración de protesta en la intermodal de Santiago.

La reducción de jornada laboral y el incremento de salarios son los dos puntos que estarán en la mesa de negociación. Pavón criticó que el preacuerdo alcanzado por las otras dos centrales sindicales, que rechazó la CIG, «estaba cargado de letra pequena, de condicionantes que favorecen ás empresas, con cantidades que ao cobralas, implicaba a perda doutras que se percibían ata agora». Lo ejemplica con el plus de abstentismo, de 1.000 euros anuales, en el que se recoge que «as empresas poderán acordar co comité de empresa ou delegados de persoal» abonarlo a cada trabajador, lo que entiende que deja en manos de cada compañía que realmente se llegue a pagar.

En ese sentido, apunta que la CIG «non está moi lonxe do volume global de cartos que a folga fixo poñer sobre a mesa, senón da súa distribución» que los dejan al arbitrio de las empresas. Tampoco es crítico con la regulación del personal acompañante en transportes escolares, que asegura sufriría recortes con el preacuerdo tumbado el pasado miércoles con 831 votos en contra y 336 a favor. Desde el sindicato exponen que tras el contundente resultado de la votación del preacuerdo, patronal y centrales sindicales «deben rectificar e abrirse á negociación real e con resultados. Neste senso, apela a recompor a unidade sindical na defensa dunhas condicións laborais e salariais decentes para o sector», que considera insuficientes las propuestas planteadas y lo que tildan de recortes de derechos ya reconocidos en convenio y obviar al colectivo de los acompañantes. CIG lamenta el papel del Consello Galego de Relacións Laborais y el de la Xunta, por permanecer ausente desde el inicio del conflicto en lugar de hacer gestiones para encontrar una solución «tendo en conta a importancia deste servizo público e os intentos da patronal de querer impor unhas condicións que foron categoricamente rexeitadas» por los trabajadores.