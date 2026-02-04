Sigue el conflicto del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña tras rechazar los trabajadores el preacuerdo con la patronal

Un momento de la votación de los trabajadores en Santiago, con urnas abiertas de 10 a 20 horas SANDRA ALONSO

Este miércoles era el día en que los trabajadores tenían la última palabra sobre el preacuerdo para el convenio colectivo del transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña. Habían sido los sindicatos UGT y CC. OO. los que llegaron a un entendimiento con la patronal el lunes, del que se había desmarcado la CIG, siguiendo su estrategia de quedarse al margen de los acuerdos. Y los trabajadores del sector dicen no a ese preacuerdo, de forma abrumadora. Las urnas estuvieron abiertas desde las diez de la mañana a las ocho de la tarde en Santiago, A Coruña, Ferrol y Carballo. Los resultados de estas localidades, con censos más pequeños, fueron los primeros en conocerse, y decantaban ya el posicionamiento de los trabajadores, que se confirmó con el recuento de A Coruña y Santiago: fueron 831 papeletas en contra del preacuerdo frente a más de 336 que respaldaban el sí, según datos de CIG, que se había mostrado partidaria de votación en asambleas como era tradicional.

De esta forma, el conflicto de los autobuses de la provincia coruñesa se mantiene abierto. La huelga había quedado suspendida el pasado martes, a la espera del resultado de esta votación crucial, y falta ahora conocer la determinación de las centrales sindicales sobre las próximas movilizaciones para incrementar tanto las mejoras salariales como en cuanto a la jornada de trabajo. Desde UGT señala que la votación refleja con claridad la oposición mayoritaria del sector al preacuerdo, que había suscrito junto a CC.OO. el sindicato ugetista: «Aceptamos y respetamos el mandato expresado por el sector, que ha hablado de forma clara y democrática. A partir de este resultado, entendemos que se abre una nueva etapa en la que será necesario tomar decisiones acordes a la situación que decidan nuestros afiliados y afiliadas», señalan desde UGT. En próximos días se reunirán para analizar en profundidad los resultados y definir las nuevas actuaciones.

CIG solicitará una reunión urgente de la mesa de mediación para seguir negociando y avanzar en un acuerdo digno, y aboga por mantener la suspensión de la huelga indefinida, dando como plazo el próximo lunes para alcanzar un acuerdo que cierre de forma definitiva el conflicto. Destaca el 70 % en contra, postura defendida por el sindicato, frente al 28 % que apoyó el preacuerdo, y ello «a pesar dos esforzos que fixo a patronal, coa connivencia de UGT e CC.OO., para condicionar o voto dunha parte do persoal, e o despropósito que supuxo introducir unha votación en urna nun sector no que nunca se utilizara este sistema de validación pola complexidade que implica».

Desde la patronal señalan que en vista del resultado de la votación, los términos del preacuerdo alcanzado el lunes con UGT y CC.OO. dejan de tener validez. La parte empresarial expresa que la propuesta sometida a votación incluía mejoras relevantes para el conjunto del sector que consiguieron frenar los paros, como incrementos salariales del 3,4 % para el 2025 con abono de atrasos, y 3,4 % para el actual ejercicio con mecanismo de revisión si el IPC anual superaba ese porcentaje; también la jornada anual de 1.800 horas, con prioridad de la jornada continuada, acompañada de un plus económico y de una mayor previsibilidad en la comunicación de cuadrantes y descansos. Citan además el plus de absentismo de 1.000 euros anuales, los complementos por trabajo en festivos, avances en derechos sociales y regulación de la desconexión digital. Las organizaciones empresariales Anetra, Asgatravi, Transviac y Transgacar apelan «á responsabilidade de todas as partes ante un sector estratéxico para a provincia da Coruña e para Galicia, do que dependen milleiros de persoas usuarias cada día para acceder ao seu traballo, á educación, á sanidade e aos servizos públicos». Expresan que la continuidad y calidad del servicio exigen decisiones rigurosas y sostenibles que compatibilicen la protección del empleo con la viabilidad de las empresas y la movilidad de la ciudadanía.

El no ganó en todas las cuatro mesas de la provincia. CIG señala que en A Coruña fueron 303 papeletas del no, con 124 para el sí; en Santiago, 298 no y 171 sí; en Ferrol, 148 no y 33 sí; y en Carballo, 82 no.