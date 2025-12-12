Mueren dos personas en un choque frontal entre un turismo y un camión en Arzúa

1/4 Choque mortal entre un turismo y un camión en el kilómetro 67 de la N-547 Bomberos de Arzúa 2/4 Bomberos de Arzúa 3/4 Bomberos de Arzúa 4/4 Choque mortal entre un turismo y un camión en el kilómetro 67 de la N-547

Consternación en Arzúa tras un accidente ocurrido alrededor de las 11.00 horas y que deja dos víctimas mortales. El siniestro, una colisión frontal entre un coche y un camión, tuvo lugar en la N-547 a la altura del kilómetro 67, a unos dos kilómetros del enlace de la autovía a Santiago. Por causas que se desconocen, el conductor del turismo, que circulaba en dirección a Santiago, invadió el carril contrario, e impactó con el camión, que intentó esquivarlo sin éxito.

El equipo médico desplazado hasta el lugar del accidente no pudo hacer nada por salvar la vida de los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer, ambos de 72 años.

El accidente está provocando importantes retenciones en la carretera nacional, en el lugar de A Curiscada, en la parroquia arzuana de Burres.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron el 061, los bomberos de Arzúa, la Policía Local y la Guardia Civil, desde la que indican que las pruebas de alcohol y drogas practicadas al conductor resultaron negativas.