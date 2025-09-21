Flores frescas para Asunta Basterra, que la próxima semana cumpliría 25 años

Flores, un violín, peluches, juguetes, cartas y estampas religiosas en el lugar de Teo donde apareció el cuerpo de Asunta Basterra Porto, asesinada por sus padres XOAN A. SOLER

Santiago no se olvida de Asunta Basterra Porto. Cada poco tiempo aparecen flores y otros objetos en la pista forestal de Teo en la que apareció su cuerpo, pero estos homenajes se intensifican en torno al 21 de septiembre, para recordar la fatídica madrugada, también dominical como este año.

Ese rincón por la memoria de la niña -el martes de la próxima semana cumpliría 25 años- permanece siempre despejado de vegetación y alguien se preocupa de ir retirando los elementos que se van deteriorando, entre los que ahora hay un violín, peluches, juguetes, cartas y estampas religiosas.

Asunta tenía 12 años cuando el 21 de septiembre del 2013 la matan sus padres, que se habían divorciado en enero de ese año. Su cadáver aparece al día siguiente en una pista forestal en el lugar de Feros, en Teo, a unos cuatro kilómetros de la casa que Rosario Porto había heredado de sus padres en otro punto de ese concello, Montouto. No está tirada de cualquier manera, sino depositada con cuidado en el suelo, un detalle que denota que quienes la habían dejado allí la conocían.

En realidad, y tal como se demostró en la investigación y en el posterior juicio, celebrado hace una década, Asunta nunca tuvo relación en vida con ese lugar, muy cercano a la carretera AC-841 (Santiago-A Estrada), más allá de la cercanía con el chalé que sus abuelos habían construido en Montouto y en el que encontró la muerte la tarde del 20 de septiembre.

XOAN A. SOLER

Por el crimen que mayor conmoción en Santiago en las últimas décadas cumple condena de 18 años de cárcel su padre, Alfonso Basterra.

Su madre tenía la misma pena, pero se suicidó en la prisión de Brieva (Ávila) hace un lustro. Los restos de Asunta y Rosario Porto descansan en el cementerio de Boisaca en la misma tumba familiar.