Rueda planteará una campaña de propuestas frente a una «oposición de esquerdas multipartita con proxectos incompatibles»

Elena Rivo, Diego Calvo, Alfonso Rueda, Elena Candia y Patricia García, en Santiago. Paco Rodríguez

El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presentó en Santiago a los cabezas de lista por las cuatro provincias a las autonómicas del 18 de febrero (Diego Calvo por A Coruña; Elena Candia por Lugo; y Elena Rivo por Ourense), y a la número 2 que lo secundará a él mismo en Pontevedra, la empresaria viguesa Patricia García. Rueda manifestó que encabeza la lista pontevedresa porque «un ten que ter claro sempre de onde vén para saber onde vai, e Pontevedra foi a miña provincia, onde crecín e aprendín politicamente, onde traballei, onde vivo, e polo tanto onde creo que debo presentarme, tendo clarísimo que a miña función neste momento é encabezar o proxecto político nas catro provincias».

Rueda defendió la política como vocación de servir a la gente frente a la confrontación estéril («o que intentaban nos últimos días algúns creo que leva a pouco», dijo), y expuso que la responsabilidad de los candidatos va más allá de afiliados del PP: «É con todos os votantes, e incluso coas persoas que o día das eleccións opten por outras candidaturas. Con eles tamén temos que ter un compromiso». Demandó a los cabezas de lista que afronten los 36 días hasta los comicios con honestidad, en una campaña que «non será de levantar muros, ao contrario. Propoñemos erixir pontes. Non imos atacar a Galicia, nin falar mal dos seus servizos públicos, nin falar mal da nosa terra. O que queremos é dende o primeiro día poñer enriba da mesa propostas para mellorala». Apunta que evitarán la crispación y los bloqueos, en una campaña en la que cree que «a oposición de esquerdas multipartita intentará que non se fale de proxectos, porque para eles é imposible, xa que os teñen incompatibles entre si, e maoiría non se coñecen». También entiende que la oposición evitará hablar de balances («todo para eles é negativo») y de equipos, «porque entre eles hai moitas enemistades, moitos rancores como vimos no intento de formar coalicións que quedaron en nada». Anunció que en próximos días se conocerá el programa de los populares, «un proxecto moi pensado, con moitos alicerces e feitos que nos permiten darlle consistencia».

Defendió el valor del cumplimiento de los compromisos: «Por iso eu quero ser presidente da Xunta, pero non a calquera prezo. Quero gañar as eleccións e gobernar Galicia dende a honestidade, dende o traballo e coa conciencia moi tranquila. É o que pido aos meus candidatos que fagan: o contrario do que supoño algúns teñen pensado facer, e de feito, xa están facendo». Entiende que por el valor de la palabra dada, por las propuestas en positivo y por la identificación con la mayoría de los gallegos el PP es «o primeiro partido de Galicia e aspiramos a seguilo sendo para poder gañar as eleccións».

Destacó a los cabezas de lista como «ferramenta fundamental» para intentar recoger las aspiraciones de la gente de cada provincia a la que demandarán su confianza. De Diego Calvo subrayó su trabajo en la vicepresidencia de la Xunta, su dedicación y su empeño en que el PP de la provincia de A Coruña siga siendo un «partido potente, con magníficos resultados electorais que estou seguro vai seguir sendo o 18 de febreiro»; destacó la resiliencia de Elena Candia, «traballadora incansable, acostumada a situacións difíciles, a veces a gañar e quedarse a moi pouco do obxectivo, con magníficos resultados»; de Elena Rivo apuntó su amplia experiencia en el mundo empresarial y académico, y añadió que ahora al frente de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade encarna «esa renovación tranquila e ordenada na provincia de Ourense que creo que todo o mundo está entendendo», por lo que apunta altas expectativas electorales. Agradeció a Patricia García su incorporación en puesto tan destacado, señalando que «representa ese empresariado potente de Vigo, da provincia de Pontevedra e de toda Galicia, o convecemento que dende o éxito empresarial tamén se poden facer moitas cousas na vida pública cando hai vocación e ganas de servizo».

Son, dijo, las cabezas visibles de un equipo mucho más amplio, con ganas de trabajar «e con moítisima conexión coa sociedade». «Temos os mellores equipos preparados para gobernar, queremos gobernar, e necesitamos a maioría suficiente para poder facelo» con el objetivo de seguir mejorando Galicia, concluyó.

Uno de los Mozos de Arousa, candidato por Pontevedra

Una de las sorpresas de la jornada fue la de la inclusión de Raúl Santamaría, uno de los Mozos de Arousa del programa de televisión Reacción en cadena en puestos de salida de la candidatura de Pontevedra. En su día, en un mitin del líder popular, Alberto Núñez Feijoo, en Santiago, las redes sociales ya se hicieron eco de la presencia de Santamaría, integrante de los Mozos de Arousa, que lograron superar el bote de un millón de euros en el conocido programa de televisión.

Mientras, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, será el tercero en la lista provincial del PP de Lugo para la elecciones autonómicas. El partido aún no dio a conocer todos los nombres, más allá de que la candidatura volverá a estar encabezada por la presidenta provincial, Elena Candia; y que el número 5 será el veterano exalcalde de Paradela, José Manuel Mato, que dimitió el viernes tras 45 años de mayorías absolutas.