Calvo reprocha a Sanmartín que no vaya a la Ofrenda al Apóstol: «Xa non é a cidadá Goretti, senón a alcaldesa de todos»

PACO RODRÍGUEZ

«Non ten moito sentido» ha dicho hoy el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, sobre la decisión de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de no acudir a la Ofrenda del Apóstol el próximo 25 de julio porque ya no es «a cidadá Goretti, senón a alcaldesa de todos».

Calvo ha señalado que, más allá de que «teñas unha ou outra relixión», es necesario «respectar» los símbolos de la ciudad, y en este caso se trata de una urbe caracterizada por ser capital de Galicia y «final do Camiño de Santiago». Por eso mostró su sorpresa porque prefiera «unha manifestación nacionalista en vez de un evento como o do 25 de xullo». Un alcalde, añadió, debe situarse «por enriba das conviccións persoais» porque debe serlo «de todos e non solo duns cantos».

El vicepresidente también se refirió durante la rueda de prensa posterior al consello de la Xunta a los «comportamentos totalmente incívicos» que algunos turistas han protagonizado durante los ultimo días en Santiago. Calvo hizo un llamamiento a que no se repitan y a evitar cualquier comportamiento que ponga en peligro el patrimonio de Santiago, su catedral y su entorno, que son «parte fundamental do reclamo» de la urbe.