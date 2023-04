Prado acusa al PSdeG de ocultar información «no caso de corrupción do señor Bugallo e do seu equipo»

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, afirmó hoy viernes que la decisión su partido de llevar a la Fiscalía la documentación del caso Pichel pretende aclarar y «poñer enriba da mesa todo o que leva ocultado o Partido Socialista de Santiago no caso Pichel, no caso Bugallo; no caso de corrupción, unha vez máis, do señor [Xosé Sánchez] Bugallo e do seu equipo», dijo antes de recordar que «xa en outras ocasións houbo condeas á corrupción do señor Bugallo e do seu equipo».

El alcalde ha negado tener responsabilidad en el caso. Pero la secretaria general del PP subrayó que el regidor y su partido (PSOE) tienen una «responsabilidade importante» sobre los concejales del gobierno local y detalló algunos aspectos del caso que consideró inadmisibles. Entre ellos, que un concejal (el titular de Medio Rural, José Manuel Pichel) forme parte de una empresa y lo «oculte» en su declaración de bienes, o que contratase el alquiler de una nave con esa empresa «cando é administrador» de la misma y a pesar de que había «informes negativos» de Intervención y Secretaría. Prado negó que la denuncia persiga un efecto electoral, y recordó que su partido y otros grupos de la oposición pidieron al alcalde que llevase la documentación a la Fiscalía, algo que no hizo. Fue esa decisión y las explicaciones «insuficientes» de Bugallo sobre el caso las que llevaron al PP a denunciar. «Hai moito que aclarar», insistió Prado.