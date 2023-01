Galicia sufre un déficit de 319 policías nacionales y el SUP reclama que se aumente el catálogo hasta los 2.600

Alfonso Andión, Sandra Fernández, Roberto González, Abel Lobato y Antonio Pousa S. GÓMEZ

Faltan agentes, 319 para completar el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional en Galicia. Así lo denuncia el Sindicado Unificado de Policía (SUP), cuyos responsables autonómicos se reunieron este jueves en Santiago de Compostela para reclamar que además de cubrir esos huecos, el número de agentes debe ampliarse un 10 % hasta rondar los 2.600. «Hai que adaptar a relación de postos de traballo á realidade actual», reclamó el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, quien destacó los principales servicios a reforzar: lucha contra los delitos cibernéticos, violencia contra la mujer, grupos de investigación, tráfico de drogas y extranjería.

A Coruña

Para incidir en esta tesis hablaron los secretarios de la organización a nivel provincial. En el caso de A Coruña, Abel Lobato, quien desgranó los datos de personal de las diferentes comisarías coruñesas. Empezando por la de Ribeira que, de un catálogo de 67 agentes, cuenta con 58, cuando «debería tener un centenar. Sale a patrullar la mitad de gente que consideramos ideal». En Ferrol, de los 224 policías estipulados hay 212. Fue ahí donde solicitó la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de 30 agentes, así como la construcción de una nueva comisaría.

En Santiago de Compostela volvió a pedir que llegue a los 300 funcionarios y destacó que las lesiones a los agentes de cuerpo se han doblado desde el pasado año. En A Coruña, donde hay activos 810, solicitó que el catálogo crezca hasta los 1.050, mientras que para Noia pidió la creación de una unidad de documentación.

Pontevedra

La secretaria provincial de Pontevedra, Sandra Fernández, puso énfasis en la necesidad de una nueva comisaría para la ciudad, donde hay un déficit de 21 personas. También solicitó una UPR que dé servicio a Marín y Vilagarcía., localidad esta última marcada por el tráfico de estupefacientes. En Vigo cifró la falta de agentes en 49, por los dos de Marín, ocho de Vilagarcía, cuatro de Tui y tres de Salvaterra. Para Redondela pidió que se le de uso a la comisaría nueva, ya que actualmente «tiene dos vehículos que se desplazan desde Vigo».

Ourense

En el caso de Ourense, el responsable del SUP provincial, Antonio Pouso, recordó que hay 224 agentes de los 241 que marca el catálogo y reclamó que se aumente el grupo de la UPR, que actualmente consta con diez personas y «no puede dar cobertura a todos los viernes, sábados y vísperas de festivos del año». También solicitó la creación de una brigada móvil, ya que «debido a la entrada del AVE en Galicia el número de viajeros ha crecido un 185 % y no todos vienen de turismo, también hay tráfico de drogas, hurtos, sustracciones».

Lugo

Para Lugo, su delegado, Alfonso Andión, dirigió su mirada hacia «la Dirección General de Policía para que cumpla con las previsiones del número de personas que marca el catálogo de puestos de trabajo. Y aún así, en algunos servicios, aunque estuviera cubierto al 100 %, el volumen de trabajo ha aumentado tanto que estarían desbordados igualmente». En Lugo hay 197 agentes de los 227 marcados; en Monforte 59 de 63, y en Viveiro 49 de 58.

Todos ellos, reclaman desde el SUP, suman esos 319 policías nacionales que faltan en Galicia y que, aún así, no serían suficientes ante el bum de delincuencia que ha llegado tras el covid. «A pandemia pasou factura, hai xente máis ao límite, tanto económicamente como socialmente. O nivel de tolerancia non é o mesmo, e iso pode levar a cometer algún tipo de ilícito», explicó Roberto González, quien pidió al Gobierno y a la Dirección General de Policía que cumpla con Galicia.