PACO RODRÍGUEZ

El Parlamento reclamará a la Xunta que haga cumplir su propia normativa sobre viviendas turísticas (VUT), tras una iniciativa presentada por el PSdeG que apoyaron PP y BNG. La diputada socialista Noa Díaz, encargada de defender la proposición no de ley durante su comparecencia en la comisión de Turismo, pidió eliminar del registro de viviendas de uso turístico aquellas que carezcan de habilitación municipal.

La parlamentaria santiaguesa argumentó así que la Xunta cumpla con el decreto 12/2017, que regula este tipo de alojamientos, y demandó también que «colabore coas administracións competentes en materia urbanística para lograr un uso axeitado e ordenado das vivendas de uso turístico». Díaz consideró «incomprensible» que el mismo Gobierno que aprobó esta norma en el 2017 se niegue ahora a darle cumplimiento y rechace suprimir del registro de viviendas aquellas que carecen de habilitación municipal. La socialista acusó así a la Xunta de «abdicar da súa obriga de cumprir coa Lei», y le reprochó que esta forma de actuar solo consigue «crear confusión e caos entre os propietarios destas vivendas».

La diputada del PSdeG recordó que el decreto impide que los propietarios de estas viviendas continúen con su actividad en caso de carecer de los requisitos mínimos, y que «precisamente son os concellos os que deben regular e establecer limitacións ás VUT». «Son as entidades locais, polo tanto, as que deben exercer as súas competencias urbanísticas e establecer requisitos ou permisos previos esixidos para empezar coa actividade», subrayó.