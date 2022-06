Valentín González Formoso participó este domingo en el evento Primavera no Camiño Inglés en Oroso XOAN A. SOLER

Una inversión adicional de 140 millones de euros en Atención Primaria en Galicia en el próximo presupuesto de la Xunta en el 2023 «para igualar o que se está a gastar o resto do territorio do Estado nos seus usuarios sanitarios». Eso lo que propone el secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, para darle solución al «colapso e saturación sanitaria».

González Formoso incidió en que el «colapso sanitario afecta a todos os ámbitos da sanidade. Na Atención Primaria é até difícil conseguir citas antes de 14 días; un colapso tamén no ámbito hospitario, no diagnóstico de especialistas, onde hai que agardar ata sete ou oito meses para ter unha cita con un, o que é algo inédito; e un colapso tamén nas urxencias, xa que algúns hospitais teñen os seus corredores ateigados de pacientes, que teñen que esperar ata 48 horas por unha habitación». El responsable socialista emplazó al conselleiro de Sanidade a plantear soluciones a esta situación en la comparecencia de esta semana en el Parlamento y también recordó que le ofrecieron al presidente de la Xunta sentarse a dialogar y empezar a priorizar en los próximos presupuestos las partidas sanitarias.

Fondos Next Generation

Por otra parte, respecto a los fondos Next Generation, el líder de los socialistas gallegos recordó que el Estado asignó a Galicia 1.600 millones de euros, de los que 800 millones son transferidos directamente a la Xunta. «Galicia é unha das comunidades que máis cartos recebe de Europa a través do Goberno do Estado», afirmó el líder de los socialistas gallegos este domingo en Sigüeiro (Oroso), donde participó en el evento Primavera no Camiño Inglés.