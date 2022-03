Una persona circulando con un patinete por una zona peatonal, en imagen de archivo. CESAR QUIAN

El conductor de un patinete eléctrico multado en Santiago porque la Policía Local considera que el modelo, un SmartGyro Speedway V2.0, no es un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) sino un ciclomotor, ya sabe cuánto tendrá que pagar: mil euros. O 500 si acepta la infracción y la abona en el período voluntario de pago, veinte días naturales después de la notificación.

No parece que el propietario del patinete vaya a aceptar la multa, que considera injusta, y todo apunta a que el caso acabará en los tribunales. La notificación de la infracción que ha recibido señala textualmente que el hecho denunciado es «circular el vehículo reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su circulación». Curiosamente, el conductor sí tenía el patinete asegurado, pero el problema es que para la Policía Local el patinete no es un patinete, sino un ciclomotor porque puede superar los 25 kilómetros por hora de velocidad máxima, requisito indispensable que deben cumplir los VMP. Es decir, que el seguro, pese a existir, no vale porque no es para un ciclomotor, al que también se le exigiría matrícula y permiso de circulación, documentos de los que el patinete en cuestión carece.

El problema no es exclusivo de este compostelano, sino que afecta a muchos propietarios de patinetes eléctricos que adquirieron modelos que no se ajustan a la normativa aprobada después por la Dirección General de Tráfico (DGT) y que viene a decir, en resumen, que solo son VMP aquellos vehículos que no pueden superar, por construcción, los 25 kilómetros por hora y que no llevan sillín salvo que cuenten con un sistema de autoequilibrado.