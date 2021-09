Feijoo cree que el expediente de la UE por la AP-9 no tendrá mucho impacto económico

El peaje de Teo, en la AP-9 XOÁN A. SOLER

«Non son moi optimista de que isto teña algún impacto económico en favor de Galicia». Así valoró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la declaración por parte de la UE como ilegales de las prórrogas de la AP-9 otorgadas a Audasa. Para el titular del ejecutivo gallego Galicia lo que necesita es la transferencia de la autopista, ya que «ten que ser xestionada polos galegos, porque somos os galegos os que a pagamos lamentablemente todos os días a pesar da rebaixa que, sen dúbida, é unha excelente noticia».

«Se se cumpriu ou non o principio de publicidade e concorrencia e se iso vai en contra da normativa europea, correspóndelle ao Tribunal Europeo e nós acataremos a sentencia que se traslade no seu caso; pero dáme a sensación de que isto moita operatividade e impacto na situación da autoestrada en Galicia non vai ter, o que pode haber é un aviso dun incumprimento para que non volva a ocorrer», manifestó el mandatario de la Xunta tras un acto en el Gaiás esta mañana.

Feijoo afirmó que lo único que conocen es que desde la UE se están estudiando las decisiones de las prórrogas desde los años 70 de los Gobiernos de UCD, PSOE y PP al considerar que faltó el requisito de publicidad y la concurrencia. «Tamén faltou un requisito na última decisión do goberno de Zapatero de ampliar a autoestrada na ponte de Rande e na circunvalación de Santiago dándolle esa obra á concesionaria e pagándolle co incremento da peaxe da autoestrada», afirmó. Por ello, añadió, ahora hay que ver si esas «decisións reiteradas dos Gobernos desde a década dos 70 son contrarias á competencia e o dereito comunitario». Para Feijoo, está situación «vén a xustificar a solicitude do Parlamento e o goberno galego dunha transferencia desa autoestrada a Galicia para que sexa o goberno democrático de Galicia o que toma conta da autoestrada que é a columna vertebral viaria dos galegos, os que a utilizamos e a pagamos». Por eso indicó, que vuelven a reclamar la transferencia de la AP-9 y «veremos en que queda ese expediente europeo», que no solo está abierto a España sino también a otros países ante supuestos similares.