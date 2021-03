Rueda dice que el recurso ante el Constitucional por la ley gallega de salud «deixa a Galicia nunha situación complicada»

0

Santiago 31/03/2021 22:13 h

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el recurso presentado por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional por la ley de salud gallega «deixa a Galicia nunha situación complicada». Aseguró que la intención de la Xunta «era ter un marco xurídico para situacións derivadas da pandemia e ao Goberno Central parece que non lle gusta que o teñamos, pero tampouco está pola labor de cubrir ese vacío».

Rueda indicó que la normativa aprobada está avalada por la asesoría jurídica de la Xunta y se decidieron a aprobarla «ante a inactividade do Estado» de elaborar un marco jurídico «que acabara coa inseguridade nesta situación nova [pandemia]». En ese sentido, recuerda que incluso le remitieron un borrador de ley orgánica, sobre el que no obtuvieron ninguna respuesta. «Agora, sen ningún contacto previo, sen ningunha vontade de falar, atopámonos con ese recurso do Goberno Central sen previo aviso», afirmó el vicepresidente primero de la Xunta, apuntado que «botamos de menos esa cogobernanza, que se queda só en palabras».

Controles por Semana Santa

Por otra parte, Rueda volvió a apelar a la responsabilidad individual a la hora de cumplir la orden de que no mantener reuniones de no convivientes en los domicilios durante la Semana Santa ya que se trata de situaciones «moito máis difícil, e en moitos casos practicamente imposible» de vigilar por parte de las fuerzas de seguridad. El vicepresidente de la Xunta afirmó que «o sentidiño é a principal arma que temos, ademais das vacinas, para loitar contra a covid». Al respecto, añadió que «ninguén pense que isto xa pasou».

Rueda también indicó este miércoles en Santiago que desde las fuerzas de seguridad se incidirá especialmente en el control del cierre perimetral de la comunidad autónoma, centrando el operativo en las zonas en las que se prevén mayores desplazamientos.