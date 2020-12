El conselleiro de Educación defiende las medidas de la Xunta frente a la Ley Celaá:  «Non facemos un posicionamento ideolóxico, o que queremos é preservar a calidade do noso sistema»

non foron transmisores da covid

«Non facemos un posicionamento ideolóxico, o que queremos é preservar a calidade do noso sistema

La Voz de Galicia la voz

Santiago 14/12/2020 16:43 h

«Non facemos un posicionamento ideolóxico fronte a ningunha norma, nós o que queremos é preservar a calidade e equidade do noso sistema. Preservar o noso sistema e adaptar dentro do marco legal a propia norma ás características galegas», aseguró el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, al ser preguntado por las medidas de la Xunta ante la ley Celaá, caso del adelanto en la matriculación o la convocatoria de una oposición con plazas para docentes técnicos de FP.

El miembro del ejecutivo gallego defendió que «estamos cumprindo e desarrollando a lei Celaá mesmo antes da súa aprobación», asegurando que «a propia lei posibilita a través dunha transitoria que se poida fixar e adiantar a publicación do decreto de admisión de alumnos para poder xa regular o todo o que ten que ver coa admisión educativa do alumnado».

En cuanto a la oposición para profesores técnicos de FP, apuntó que la norma los dejaría «nunha especie de limbo como corpo a extinguir e nós o que queremos é estabilizar mediante unha oposición que vai posibilitar estabilizar a estes profesionais». Además, añadió que «estamos traballando en varias liñas e, fundamentalmente, para preservar aqueles elementos que entendemos que garantizan que o sistema educativo sexa o que é: un sistema educativo de calidade, equidade, que garantice igualdade de oportunidades, que foi capaz de reducir nunha década o fracaso escolar un 50 %, que educa en valores...».

Por otra parte, el conselleiro, durante un acto en la USC para entregar los Premios Excelencia Académica, también calificó de un «bo balance» el primer trimestre de curso ya que «tendo en conta que o principal medo que existía era que os centros non foran espazos seguros, a verdade é que podemos dicir que, salvo algunha contada excepción, os centros non foron foco de transmisión da covid». En ese aspecto, destacó el esfuerzo de la totalidad de la comunidad educativa para lograrlo. «O valor da seguridade, que era o que perseguiamos, logrouse e non houbo unha transmisión interna dentro dos centros», afirmó.

El conselleiro y el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, entregaron esta mañana el reconocimiento a los dos mejores expedientes del campus compostelano. Se trata del estudiante de Matemáticas, Juan Manuel Lorenzo, y de la estudiante de Maxisterio en Educación Primaria María Allegue Criado, que no pudo asistir al encontrarse en Irlanda.