La hostelería gallega se manifiesta en Santiago para pedir «un plan de rescate xa»

La Voz de Galicia borja casal

santiago / la voz 17/11/2020 14:44 h

«Queremos que nos deixen traballar». Esa fue la idea más repetida en la gran manifestación convocada por la hostelería gallega esta mañana en Santiago. La marcha, que transcurrió por la última etapa del Camiño Francés -desde el Palacio de Congresos hasta la Praza do Obradoiro-, congregó a multitud de propietarios y trabajadores afectados por las restricciones a la hostelería que pidieron una solución que les permita reabrir sus negocios.

A su llegada al Obradoiro, los manifestantes llenaron la plaza y desplegaron algunas de sus pancartas, con lemas que exigían un plan de rescate inminente para todo el sector u otros con algo más de ironía, como «Culpables de que...?», para denunciar la criminalización a la que, dicen, están siendo sometidos.

En un pequeño palco delante del Concello, los actores Federico Pérez y Patricia Vázquez, junto a la periodista Belén Regueiro, leyeron un manifiesto en el que el sector recordó su voluntad de diálogo institucional al tiempo que calificó la situación de «insostible».

«Son moitos os locais do ocio nocturno, os cafés e os bares que no sabemos cando nin como imos poder traballar», indicaron, añadiendo que «as axudas non son a única solución». Por ello, la hostelería gallega reclamó una solución de carácter global, que incluya ayudas inminentes -«ampliando o sistema de protección social»- y la posibilidad de poder abrir sus negocios para no tener que echar el cierre definitivo.

Las actuales restricciones las calificaron de «desproporcionadas», al considerar que la incidencia a 14 y a 7 días dibuja una situación sanitaria en Galicia que no se corresponde con la dureza de las prohibiciones. En este sentido, señalaron ser conscientes de que «a vida é a prioridade», pero mostraron su descontento al ver que en otros lugares, como las áreas comerciales, se sigue pudiendo trabajar.

Además, los convocantes también quisieron destacar el papel positivo que puede jugar la hostelería a la hora de prevenir nuevos contagios: a más restricciones, afirmaron, más crece el ocio sin control con familia y amigos. «Canta menos hostalería, máis contaxios no ámbito social privado», apuntaron.

El encargado de cerrar el acto fue Sergio Fernández, de Hostalaría Compostela, que pidió «un plan de rescate xa» para un sector que «non pode agardar máis». Fernández recordó que seguirán manifestándose y exigiendo soluciones reales e inmediatas. «Non podemos permitir que se nos pase por encima», concluyó.

Desde todos los puntos de Galicia

La manifestación transcurrió con normalidad: la marcha se articuló en tres filas, separadas por una distancia de seguridad que los miembros de la organización se encargaron de mantener y recordar a lo largo del trayecto.

Los que se desplazaron hasta Compostela lo hicieron desde todas partes de Galicia, puesto que los convocantes del acto fueron asociaciones de las cuatro provincias: Hostalaría Compostela, Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Ourense y Asociación de Empresarios de Hostelería Ferrol e comarcas.