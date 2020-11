La mitad de los hoteles de Santiago ya cerraron por falta de huéspedes

0

«El cierre perimetral nos ha matado». Así de contundente es la valoración de Esteban Iglesias, presidente de la Unión Hotelera de Santiago, sobre el impacto en el sector de las restricciones por el covid. De los 16 hoteles asociados en esa entidad, ocho ya han echado el cierre. Y lo peor es que se trata de un dato puntual. «No sé lo que pasará dentro de unos días. Ni siquiera puedo saber qué haré yo», asume Iglesias. Los hoteles de la Unión Hotelera que cerraron sus puertas son: San Francisco, A Quinta da Auga, Carrís Casa da Troia, Altair, Moure, Peregrino, AC Palacio del Carmen y, desde ayer hasta el 4 de diciembre, el Hostal dos Reis Católicos. A estos cierres totales se suman también los parciales del resto de la planta hotelera. El NH Colletion Obradoiro está abierto, aunque tiene cerradas varias plantas del edificio, una situación que se reproduce en otros establecimientos, como en el Gran Hotel Los Abetos.

Entre los adheridos a la Asociación Hostelería Compostela, los cierres ya afectan al 60 % de las camas. Y las pensiones que se mantienen en servicio son casi testimoniales, según apuntan desde la entidad. Hoteles como el Santiago Apóstol, Castro, Universal, Windsor y Nest Style (antiguo Maycar) han cerrado sin comprometer una fecha de reapertura, porque la falta de turismo hace inviable mantener el servicio. Hostelería Compostela augura que la previsión de noviembre será del 5 %, con más de la mitad de la planta cerrada.

Santiago Carrera, director del Hostal dos Reis Católicos, señala que el cierre es un acuerdo con la plantilla, porque «es insostenible tener un establecimiento como el Hostal abierto con dos habitaciones ocupadas». En su caso, la reapertura será el 4 de diciembre, pero «dependerá de la situación. Es un año en blanco, y la esperanza está en el próximo».

Esteban Iglesias reconoce que será un «lujo imposible» llegar a las previsiones hechas a principios de noviembre para este mes. Explica que en su caso, los cálculos iniciales de ocupación eran del 17 %, pero después del cierre perimetral de Santiago «solo tengo opción a vender cuatro de los siete días de la semana». Iglesias indica que los únicos clientes que se están moviendo son los de las empresas: «Tan solo tenemos trabajadores que se desplazan para reuniones o por cuestiones comerciales». Estos huéspedes se alojan entre el lunes y jueves, por lo que «el cliente del fin de semana no existe. De viernes a domingo no hay ninguna habitación ocupada. Estamos funcionando como servicio esencial».

Antes de las últimas medidas, que impiden incluso los desplazamientos de convivientes, los responsables de los hoteles acogieron el turismo de proximidad como una opción para mitigar el golpe de esas restricciones para el sector. «No entendemos las razones por las que una pareja que convive o una familia con hijos no puede moverse a un hotel. Para nosotros sería un alivio, y una opción para seguir abiertos», lamenta Esteban Iglesias, quien insiste en el funcionamiento residual de los establecimientos que siguen abiertos. «La mayoría de los días, en un hotel como este, se sirven dos desayunos».

«El turismo de cercanía no existía antes del covid y era ahora un bálsamo para todos»

El turismo de cercanía era casi residual en Galicia. El año pasado era muy raro que una persona de A Coruña o de Ourense se desplazara a Santiago y pernoctara en un hotel de la ciudad. Este tipo de desplazamientos se hacían en el día, y los hoteles prácticamente no tenían entre sus huéspedes a vecinos de las ciudades más cercanas. «Este año, cuando se levantó el confinamiento total, comenzamos a tener huéspedes de muy cerca», comenta Esteban Iglesias. «El turismo de cercanía no existía antes del covid, y ahora era un bálsamo para todos. Un bálsamo que también nos quitaron». Sin embargo, los hoteles creen que las personas «por el cansancio del covid están más dispuestas a este tipo de desplazamientos que antes». Desde la Unión Hotelera reclaman que se permitan desplazamientos de convivientes, «porque sería un alivio para nosotros. La situación actual es terrible, porque no nos cierran. Estamos abiertos, pero nos quitan toda posibilidad de vender el producto al tener cerradas a las personas». Esteban Iglesias sostiene que todos los «establecimientos cumplen escrupulosamente todas las medidas, y no hay riesgos».