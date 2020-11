Feijoo: «O que está claro é que as estatuas do mestre Mateo non se poden sacar de Galicia»

O que está claro é que as estatuas do mestre Mateo non se poden sacar de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

14/11/2020 17:05 h

«O que está claro é que as estatuas do mestre Mateo non se poden sacar de Galicia», afirmó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, respecto a las esculturas que están en el pazo de Meirás y que la familia Franco pretendía retirar, pero que se encontró con la negativa de la Consellería de Cultura. «Estas pezas do mestre Mateo están declaradas ben de interese cultural (BIC) e , polo tanto, non se poden desprazar sen a autorización da Consellería de Cultura», recordó.

Para el presidente del ejecutivo gallego «o prudente é manter esas estatuas dentro de Galicia e dentro do pazo» teniendo en cuenta que el inventario aún no está cerrado por parte de la jueza instructora. Además, recordó también la reclamación del Concello de Santiago para recuperar la propiedad de estas esculturas, «que imos apoiar en todo o que nos pida».

Feijoo realizó estas declaraciones antes de la visita a las obras de la Catedral de Santiago, justo en la última jornada de apertura antes de que cierre de manera temporal el templo para concluir la actuación en el interior para su reapertura a final de año para que esté lista para el año santo. El cronograma que manejan, según avanzó el director de la Fundación de la Catedral, Daniel Lorenzo, es abrir entre el 20 y el 27 de diciembre.

El BNG pide inmovilizar «todos los bienes» del interior del pazo de Meirás

Luis Bará ha exigido que se apele a la condición de bien de interés cultural (BIC) que posee el inmueble para proteger su contenido y continente

El diputado del BNG Luis Bará ha exigido que se apele a la condición de bien de interés cultural (BIC) que posee el Pazo de Meirás (Sada) para proteger «todos los bienes» que allí se encuentren y evitar que la familia Franco los traslade a otra ubicación. Bará se ha manifestado en este sentido después de que la Xunta no autorizase a los herederos de Franco a trasladar las estatuas del Mestre Mateo que permanecen en el Pazo de Meirás, en base a las medidas cautelares determinadas por el juzgado coruñés mientras se realiza el inventario de la que fuera residencia de verano del dictador.

Desde el BNG consideran así que el Ejecutivo gallego debe velar por el «contenido y continente» del Pazo de Meirás y «garantizar la integridad de todos los bienes». Por ello, reclama la inmovilización «cautelar» de las estatuas del Maestro Mateo por estar en entredicho su titularidad en el ámbito judicial pero también «investigar los bienes que fueron fruto del expolio perpetrado durante el franquismo o sobre los que existan dudas de su titularidad».

En este sentido, los nacionalistas alertan sobre «las pilas bautismales medievales de Moraime, propiedad del Ayuntamiento de Muxía, las ánforas romanas propiedad del ayuntamiento de A Coruña o elementos expoliados en el Pazo de Dodro». Finalmente, el diputado también ha exigido eliminar del Pazo de Meirás todo el relacionado con la exaltación de la figura del dictador y de la dictadura para evitar que el Pazo de Meirás sea «un museo de los horrores franquistas».