Hemeroteca | 2003 | El Concello exige más fondos a la Xunta para la capitalidad

La Voz de Galicia

05/11/2020 05:10 h

La dotación de los recursos necesarios para financiar la capitalidad siempre ha sido un debate recurrente en cada presentación de los Presupuestos de la Xunta, al igual que sucede con las cuentas del Estado en lo que atañe al Consorcio. Uno de esos debates afloró de nuevo tal día como hoy hace 17 años, cuando el gobierno compostelano, también entonces con Xosé Sánchez Bugallo al frente, declinaba la oferta de la Xunta para la financiación capitalina y exigía un mayor esfuerzo inversor. Bugallo explicaba que no renunciaba a alcanzar un acuerdo «razoable» antes de finalizar el año, pero que tampoco por ello iba a plegarse a un resolución que no considerara satisfactoria. Eso sí, el regidor advertía que las posiciones no estaban precisamente próximas y que la comisión creada para evaluar los costes de la capitalidad tenía por delante «un gran traballo».