Moncho Fernández: «Tuvimos muy poco acierto en el triple»

La Voz de Galicia N. C.

SANTIAGO / LA VOZ 28/10/2020 00:14 h

Al Obradoiro se le escapó en la última milésima el partido ante el Valencia Basket. Fue un duelo muy igualado y vibrante, en el que el entrenador local, Moncho Fernández, reconoció que «en el primer y en el segundo cuarto se jugó a lo que quiso el rival. Luego, en el tercero y en el cuarto nosotros estuvimos mejor». El de Pontepedriña recordó las pérdidas que le costaron muchos puntos a su equipo, en acciones cómodas para el Valencia.

Sin embargo, Moncho Fernández apuntó que «hay un factor importante, que fue el poco acierto que tuvimos en los lanzamientos de tres puntos. Solo acertamos 12 de 32 y muchísimos de ellos fueron fallados en unas situaciones bastante cómodas, De haber tenido mayor acierto hubiésemos llegado con ventaja a los minutos finales del partido».

También se refirió el entrenador del conjunto santiagués a la mala suerte en el suspiro final, en una acción que pudo dar la victoria al Obra, una canasta que por milésimas de segundo no subió al luminoso. La acción tuvo que ser analizada por los árbitros. Moncho Fernández destacó «el gran esfuerzo de los jugadores. Fue una pena que no hayamos tenido recompensa». Al mismo tiempo, explicó que «al final del partido, cuando pierdes por un solo punto, me acuerdo de muchas cosas, pues son múltiples los detalles que pueden explicar el resultado final».

Sobre el último ataque local, Moncho Fernández señaló que «pusimos el balón en manos de nuestros mejores jugadores. Volvería a repetir esta jugada». Hablando de la condición física del equipo, insistió en que «llegamos bien al final para competir ante uno de los mejores conjuntos de Europa físicamente. Faltando tres minutos fuimos capaces de volver al partido. Este calendario es muy exigente, pero le doy un sobresaliente a mis jugadores. Además, debemos tener en cuenta las bajas que tuvimos, que nos impidieron hacer mejores rotaciones».

Por su parte, el técnico del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, explicó que su equipo «tuvo algunos momentos para encarrilar bien el partido, pero siempre un par de errores consecutivos nos condicionaron. Errores de comunicación y atención. Al final fue un cara y cruz y nos salió cara a nosotros». Subrayó que el Obradoiro «es un equipo que compite muy bien» y que está realizando un gran trabajo esta temporada. «Sabíamos que el Obradoiro maneja situaciones tácticas que nos iban a hacer daño y a castigar nuestra defensa. Hubo momentos de todo, pero el Obradoiro tuvo algunos arreones que nos lo pusieron difícil, sobre todo porque nuestros jugadores entraban a la cancha un poco fríos».