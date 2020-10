La ONCE dedica su cupón a Toques como gentilicio curioso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 27/10/2020 05:10 h

La ONCE ha decido rendir con la emisión de cupones su particular homenaje a aquellos municipios cuyo nombre se considera un gentilicio curioso. Y esta particular campaña comienza con Toques. El cupón de este municipio será el del próximo domingo, festividad de Todos los Santos. El cupón está a la venta en toda España desde ayer e incluye una fotografía del Dolmen Forno dos Mouros, uno de los más hermosos y mejor conservados de Galicia. El cupón corresponde al Sueldazo de fin de semana, que ofrece un premio principal de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.