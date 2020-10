Fiscalía pide penas de entre diez y 14 años de cárcel por los violentos atracos de una farmacia de Santa Marta y un estanco de Lavacolla

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago de Compostela 23/10/2020 20:27 h

Dos violentos atracos ocurridos a finales de diciembre del 2019 en una farmacia de Santa Marta y un estanco de Lavacolla levantaron una gran alarma social en Santiago porque los asaltantes fueron detenidos en una operación en la que incluso tuvieron que intervenir agentes del grupo de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, los GOES. Dos de los tres arrestados por aquellos golpes ingresaron en prisión y ahora todos serán juzgados la próxima semana en la sección compostelana de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide catorce años de cárcel para uno de ellos, Samuel J. B., que es un delincuente multirreincidente, y diez para los otros dos acusados, C. B. C. y E. J. B., que carecían de antecedentes penales.

El primero de los atracos tuvo lugar sobre las 20 horas del 26 de diciembre del 2019 en la farmacia situada en la calle Emilia Pardo Bazán. E. J. B. entró primero para recabar información y después lo hicieron Samuel J. B. y C. B. C., cubiertos con pasamontañas y al grito de «esto es un atraco». Amenazaron con un objeto punzante a las dos dependientas y a una de ellas incluso la obligaron a echarse en el suelo para robarle la cartera. También se llevaron la recaudación del local. Cuatro días más tarde se produjo el atraco en el estanco de Lavacolla, en el que con idéntico método se llevaron 200 euros y 188 euros en cajetillas. Huyeron y se escondieron en una vivienda que la Policía tomó al asalto.

Juicio por otro atraco en General Pardiñas

La semana que viene también se juzgará a dos acusados de atracar navaja en mano a un hombre en la calle General Pardiñas. Le llevaron la cartera con 15 euros y el móvil y como la víctima les siguió le pegaron puñetazos en la cara. Fiscalía pide seis años de cárcel para uno y cuatro y medio para el otro.