0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 24/10/2020 05:10 h

La Feira do San Martiño (11 de noviembre) está considerada una de las celebraciones más antiguas de Galicia y solamente hay constancia de su cancelación en el año 1920 con motivo de la segunda ola de la conocida como gripe española.

Un siglo después, el coronavirus ha tenido el mismo efecto y la carballeira de Francos no se llenará de ambiente ni de caballos. Lo que sí habrá ese día son puestos de venta de pulpo, pero no para consumir en la zona, sino en los domicilios. Podrá adquirirse en los aparcamientos de la Casa Común de Ameneiro y en el municipal de Luou, junto a la Casa do Concello, en las inmediaciones del parque infantil de Montouto y en la plaza del mercado de Os Tilos.

También está previsto un juego familiar que consistirá en la búsqueda de ocho caballos de madera repartidos por distintos lugares de Teo.