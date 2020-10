La rehabilitación de la antigua Casa de Correos de Arzúa empezará, al fin, en unos meses

0

arzúa / la voz 21/10/2020 05:10 h

El proyecto para rehabilitar la antigua Casa de Correos de Arzúa, ubicada en el entorno del Camino de Santiago a su paso por el casco antiguo de la localidad, parece haber salido del cajón en el que estuvo metido en los últimos años, y su ejecución tiene, al fin, una fecha prevista de inicio.

La actuación dará comienzo, en principio, en diciembre, tal y como le comunicó al alcalde arzuano, el independiente José Luis García López, y a su socia de gobierno del PSdeG, Begoña Balado la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Rioboo, en la visita que este martes realizó a la localidad. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana financiará con cerca de 600.000 euros las obras, con un plazo de ejecución de diez meses, lo que, según el calendario de inicio, sitúa en el horizonte de un año la recuperación de un inmueble del año 1800 que se utilizará para fines culturales.

La rehabilitación de la antigua Casa de Correos de Arzúa, localizada en la rúa de As Dores, es una intervención que propuso, en su día, el gobierno local en respuesta a una iniciativa del antes Ministerio de Fomento para recuperar espacios emblemáticos en los diez municipios gallegos que vertebra, hasta llegar a Santiago, el Camino Francés.

La recuperación, tal y como está planificada, surgió de un concurso de ideas, convocado por Fomento hace un lustro. Tras él, se estableció un cronograma que señalaba como fecha prevista para concluir la obra en julio de 2018, con lo que el retraso es evidente. De ahí que el gobierno arzuano apunte que el proyecto «era unha materia pendente dende hai anos que sempre nos preocupou». En efecto, apostaron por él, añaden, «aínda non sendo o concello o propietario do inmoble, pero conscientes do escaso interese da Xunta de Galicia en priorizar esta actuación».