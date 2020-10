Los rectores consideran  «inxusto» responsabilizar a los universitarios de la expansión de la pandemia

0

La Voz de Galicia Montse García

19/10/2020 16:23 h

«Os nosos estudantes cumpren de xeito riguroso os protocolos que se establecen e, polo tanto, están sendo responsables». Ese mensaje, aunque con distintas palabras, fue el que repitieron los tres rectores de las universidades gallegas -Antonio López (Santiago), Manuel Reigosa (Vigo) y Julio Abalde (A Coruña) al preguntarle por el comportamiento de los universitarios. «Creo que é inxusto cargar sobre a actidude dos universitarios a propagación da pandemia», afirmó Julio Abalde, ya que «no noso ámbito de acción, non temos temos casos de actuacións irregulares, nin botellóns, nin macrofestas...(...) A situación de reunións, dos temas sociais, é de toda a sociedade, non só dos estudantes. Todo o mundo nos reunimos de vez en cando cos nosos amigos, non creo que sexa lóxico focalizalo nos estudantes».

Los tres rectores, que esta mañana visitaron las obras del edificio Fontán en la Cidade da Cultura, indicaron que el porcentaje de contagiados entre los universitarios que manejan en este momento muestran que la incidencia es menor que entre la población general. «Despois das probas realizadas nas residencias, o índice de positividade é do 1,4 sobre PCR realizadas, cando a OMS se preocupa a partir do 5 %, a media de Galicia está por enriba do 6 %, e a media de España por enriba do 10 %», detalló el rector compostelano, Antonio López. En ese sentido, añadió que no hay que generalizar «comportamentos illados, que pode habelos, que non son razonables, e contra os que hai que loitar (...) Igual fóra hai algunas situacións illadas, que efectivamente, deben evitarse». Por su parte, el máximo responsable de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, indicó que «por moito que se diga, os nosos estudantes están facéndoo ben. Si é certo que igual van a festas, pero fóra».

El conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez, avaló el mensaje enviado por los máximos responsables de las instituciones universitarias. «Falar de universitarios en xeral é inxusto porque a maioría se comportan con prudencia, responsabilidade e respecto», afirmó.

Plan de financiamiento universitario

Por otra parte, desde las universidades gallegas también plantearon sus demandas en cuanto al Plan de Finanzamento de cara al 2022, después de ser prorrogado el existente para el próximo ejercicio. Reigosa (Universidade de Vigo) indicó que «habería que facer un esforzo un pouco maior para que fora absolutamente o que precisamos as universidades porque creo que estamos por debaixo das necesidades reais». El rector de la Universidade da Coruña añadió que «cando solitamos finanzamento non é por capricho, senón porque é unha necesidade imperiosa da nosa sociedade para poder ter futuro e ter unhas universidades fortes», recordando el papel que desempeñan estas instituciones a nivel de investigación, formación y desarrollo. Antonio López (Universidade de Santiago) añadió que las universidades también deben definir nuevas actuaciones de cara a los próximos años que se enmarquen en los objetivos de fondos europeos previstos: «Así se falamos de dixitalización ou de axenda verde, temos moitos proxectos que desde as universidades podemos poñer en marcha e optar a eses fondos europeos para levalos a cabo».

Por el momento, lo que está prácticamente cerrado y solo pendientes de flecos, es el reparto de los nuevos fondos del Ministerio para sufragar los gastos a mayores que tuvieron que afrontar las nuevas instituciones a raíz de la pandemia.

Edificio Fontán, para primavera

El conselleiro y los tres rectores visitaron esta mañana el edificio Fontán, que se está construyendo en la Cidade da Cultura, y que será la sede de servicios transversales de las tres universidades gallegas. Tanto Román Rodríguez como los máximos responsables de las universidades ensalzaron la cooperación existente. El edificio está en estos momentos al 70 % de ejecución, después de sufrir el parón por la pandemia y el retraso en la llegada de materiales. Tras tener que retrasar las previsiones iniciales, que preveían tenerlo listo para finales de este año, los nuevos plazos apuntan a la primavera para su finalización.