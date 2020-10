Inician mañana movilizaciones para pedir más docentes para el Antonio Fraguas

0

Santiago 18/10/2020

Las familias de los alumnos de primero de Bachillerato del IES Antonio Fraguas iniciarán mañana martes las movilizaciones para reclamar a la Consellería de Educación que dote al centro con más docentes para poder garantizar las clases presenciales para todos. En estos momentos, los estudiantes tienen clases semipresenciales, acudiendo día sí y día no al centro.

Las familias entienden que son necesarios seis docentes para poder garantizar que la totalidad del alumnado acuda a diario a las aulas. «O que nós queremos é tan sinxelo coma obvio: que as nosas fillas e fillos estean en clases como todas as mozas e mozos galegos, todos os días, a todas as horas que lles cómpren, con profesorado que os atenda e guíe», afirman en un comunicado. Además, añaden que «non imos parar as mobilizacións ata conseguilo».