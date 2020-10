Ames modifica la ordenanza del IBI para garantizar los ingresos si el TSXG anula la subida del 2019

0

La Voz de Galicia emma araújo

santiago / la voz 17/10/2020 05:10 h

Modificar la ordenanza del IBI sin que el recibo que pagará en el 2021 la mayoría de la población de Ames con vivienda urbana difiera del que abonarán en este ejercicio, que supuso una subida del 13,6 % respecto al año anterior. Así se resume el acuerdo y el tenso debate previo de la corporación municipal que el jueves aprobó una modificación de la ordenanza del IBI con los votos del tripartito (PSOE, BNG y Contigo Pódese) y la negativa de toda la oposición (PP, Ames Novo y Ciudadanos).

La propuesta ratificada incluye nuevas bonificaciones y fija el mismo porcentaje de cálculo del 0,50 % que el pleno amiense votó en diciembre y cuya validez está pendiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que debe pronunciarse sobre la sentencia que anuló el acuerdo de subida para este año tras una denuncia del PP por vulneración de derechos fundamentales.

Precisamente, lo ocurrido con este proceso centró buena parte del debate político, con acusaciones del tripartito y también de Ames Novo contra los populares por judicializar la votación del IBI del año pasado.

Con el acuerdo tomado el pasado jueves, y a la espera de que supere los trámites de alegaciones y aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, el Concello de Ames garantiza para el año próximo los ingresos extra que había previsto con la subida del IBI del año pasado cuyo importe ronda los 700.000 euros.

Ramón Argibay, portavoz del PP, denunció que para el gobierno local «o que de verdade importa é garantir a suba do IBI no 2021 no caso de que o TSXG ratifique a sentencia do contencioso». Previamente a su intervención, la edila de Facenda, Genma Otero (Contigo Podemos) había señalado que las bonificaciones estaban pensadas para apoyar a las empresas ante la actual situación, pero Argibay le reprochó que semanas antes afirmase que el Concello buscaría fórmulas para evitar las consecuencias negativas para las arcas amienses si se ratificaba la nulidad del acuerdo de subida del IBI aprobado en diciembre.

Quique Costas, de Ames Novo, cuestionó la propuesta al considerar que recoge «reformas cosméticas e anecdóticas que pretenden premiar a creación de emprego a empresas que nada teñen que ver coa dimensión das que están erradicadas en Ames». A su vez, José Ramón Oulengo, concejal de Ciudadanos, afirmó que «esta suba é un torpedo na liña de floración das familias» y preguntó por qué el tripartito no utilizaba la fórmula de bonificar el IBI en aquellas zonas rurales que carecen de algunos servicios, un argumento que también planteó Costas. La oposición coincidió en señalar que la situación económica del Concello, con un superávit de 1,2 millones y casi 9,8 millones de remanente, permitiría rebajar el porcentaje sobre el que se aplica el IBI.

La portavoz económica del tripartito respondió a las afirmaciones de la oposición reiterando que «este goberno asume a responsabilidade das decisións que toma e non se ten que esconder, xa que queremos seguir traballando na reactivación económica».

Acuerdo de reactivación

El debate sobre el IBI tuvo como contrapunto el acuerdo unánime la aprobación del Plan de Reactivación do Concello de Ames, dotado con una asignación presupuestaria de 666.310,52 euros que procede del remanente positivo de tesorería, un plan consensuado por todos los grupos con iniciativas de apoyo a diferentes sectores y colectivos.