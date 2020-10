Joel López: «Será fundamental empezar bien la temporada»

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

SANTIAGO / LA VOZ 15/10/2020 05:00 h

Joel López no tuvo la presentación deseada con el Compostela. Una lesión de larga duración en su rodilla izquierda impedirá que el futbolista pueda debutar de momento con la camiseta blanquiazul. Se perderá muchos partidos en la primera temporada en la capital de Galicia. «Estas cosas hay que tomárselas con fuerza y mucho ánimo, con la ayuda de los tuyos. Quiero estar cuanto antes para poder echarle una mano el equipo», explica el futbolista.

Al mismo tiempo, Joel reconoce que al principio, cuando te lesionas, estás «un poco decaído. Es una situación bastante dura, pero poco a poco te vas recuperando con el trabajo diario. Quiero volver lo antes posible». El jugador blanquiazul se lesionó varias veces a lo largo de su corta trayectoria deportiva, «pero nunca con esta gravedad». El futbolista entiende que «no queda otra que afrontarlo con entereza. Con la ayuda de mi novia en el día a día, de mis padres, de mi hermano y de mis amigos, se puede llevar mejor».

El joven blanquiazul es optimista: «Siempre hay que mirar hacia delante. Ahora estoy más confiado, mejorando cada día. Me encuentro mejor. Venía al Compos con muchísima ilusión después de un año malo en Ferrol. Tenía ganas de demostrar que valgo para esto del fútbol, pero no tuve suerte con la lesión. Hay que levantarse y seguir. Hay que ser mentalmente muy fuerte».

Primer partido

El domingo, el Compos arrancará la nueva temporada en Segunda División B. El rival será el Unionistas de Salamanca, un conjunto con muchas caras nuevas con respecto al curso pasado. Sobre el estreno en la nueva etapa blanquiazul, Joel admite que al Compos le «tocó un grupo bastante complicado, pero tenemos un buen bloque ya de las otras temporadas y eso siempre es una ventaja. Conocemos la calidad de las plantillas de la gran mayoría de los equipos de nuestro subgrupo, pero los partidos hay que jugarlos y demostrar ese potencial en el verde. Será fundamental empezar bien la temporada».

Pese a las circunstancias, Joel López se siente muy cómodo en la capital gallega: «Me habían hablado muy bien de este grupo, estoy encantado en el Compostela». El futbolista reconoce que el vestuario solo piensa en el día a día, en ir partido a partido.

Buenas plantillas

Las miradas están puestas en el Unionistas y en el primer viaje a Salamanca, pero también entiende que de reojo se mira el estreno liguero en San Lázaro. Será contra el Deportivo, el gran favorito de la categoría. «Se trata de un partido especial, ante un equipo de los grandes que viene de estar en Primera y en Segunda División. Por supuesto que vamos a intentar ganarle y no sé si es mejor enfrentarse ahora cuando se están acoplando sus jugadores o más adelante. El Deportivo tiene una plantilla muy buena, pero nosotros tenemos un grupo con futbolistas que llevan muchos años juntos», señala un Joel que no revisa de forma especial los últimos resultados de los herculinos, que cayeron ante el Valladolid Promesas en el final de esta pretemporada. «Nosotros también perdimos contra equipos de Tercera División y no pasa nada. Fueron simplemente amistosos».

En este inicio liguero, espera que las gradas de San Lázaro y de los demás estadios puedan tener público: «Claro que el fútbol es más bonito con afición. Yo no jugué ningún partido sin público, pero es que parece más un entrenamiento que un partido. Espero que haya afición cuanto antes», sentencia uno de los fichajes del Compos en este verano.