La Diputación reparte 1,9 millones de euros entre 238 emprendedores

Antón S. Rodríguez

redacción / La Voz 14/10/2020 05:05 h

La línea de ayudas del Plan de Emprego Local (PEL) de la Diputación de A Coruña destina este año cerca de 1,9 millones de euros para apoyar a 238 empresas de reciente creación de la provincia «na realización de investimentos vinculados ao desenvolvemento dos seus negocios».

Con la prestación del PEL-Emprende, esas 238 firmas podrán sufragar gastos muy diversos, como la adquisición de aplicaciones informáticas, mobiliario, maquinaria, equipos para procesos de información necesarios para el crecimiento, modernización y digitalización de sus negocios, en definitiva, recursos tangibles básicos para poner en funcionamiento un proyecto económico.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, afirmó que «os investimentos desta liña do PEL contribúen a modernizar o tecido empresarial da provincia, facéndoo máis competitivo e permitindo que proxectos emprendedores que empezan de xeito moi modesto, poidan, en poucos anos, chegar a consolidarse e incluso ser referencia no seu sector». El presidente recordó que la línea Emprende apoya a las empresas de reciente creación, complementando de este modo el PEL-Pemes y el PEL-Concello, que en este año han creado 666 empleos directos entre ambas.

El PEL-Emprende subvenciona hasta un 70 % de la inversión de las empresas, con ayudas individuales que oscilan desde los 2.450 euros a los 17.500 euros. El 62 % de los beneficiarios son autónomos (148), seguidos por un 37 % de microempresas (89), pequeñas compañías que cuentan con un máximo de diez empleados; y hay una pequeña empresa (con más de 11 empleados) que también percibirá la ayuda. Más del 62 % de las empresas beneficiarias de esta ayuda provincial en el 2020 están dirigidas por mujeres y se centran especialmente en el sector terciario. Cerca de un 90 % de las firmas beneficiarias se enmarcan en este sector, en el que destacan principalmente actividades relacionadas con el comercio, la hostelería y el turismo.

Iniciativas emprendedoras

Prácticamente la totalidad de las empresas que reciben ayudas del PEL-Emprende en el 2020 no resultaron beneficiarias en la convocatoria anterior, y más de un 9 % son empresas creadas en el último año. «De novo a Deputación aposta por impulsar as iniciativas emprendedoras de recente creación, na liña doutras accións de apoio ao emprendemento como a posta en marcha da Rede Provincial de Espazos de coworking, que xa conta con seis espazos adheridos. Ao coworking do Pazo de Arenaza en Oleiros, buque insignia desta rede, súmanse xa o coworking LAB Barbanza no municipio de Boiro, Transformando en Brión, coworking Carballo, coworking A Proa en Ames e Centro Comarcal de Apoio ao Desenvolvemento Rural en Moeche», señalan desde la institución provincial.

Respecto a la distribución de las ayudas por municipios, los concellos del área de Compostela recibirán 582.323 euros, que equivalen al 31,32 % de los 1,85 millones movilizados. Ese aportación favorecerá a 57 autónomos, de los que 15 corresponden a Santiago, 9 a Ames y 18 a Ordes, Teo y Santa Comba, a razón de seis en cada uno de esos tres municipios. Por comarcas, la de Santiago percibirá 343.103 euros para 35 autónomos. Es la segunda de la provincia en cuanto a la dotación de las ayudas concedidas por la Diputación, después de A Coruña, con 433.518 euros para 57 trabajadores.