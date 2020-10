Los mejores cortos gallegos compartieron palmarés con las promesas del cine europeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia s. l. l.

santiago / la voz 11/10/2020 23:10 h

El festival internacional de cine Cortocircuíto cerró ayer una edición singular en la que demostró que no hay pandemia que pueda con el celuloide cuando, tras las cámaras, se colocan directores solventes. La entrega de premios puso fin a la decimoséptima edición de un certamen en el que se vieron cumplidos los sueños de filmes como Sun Dog, que se llevó dos de los premios del festival, y cuyo palmarés dejó claro que en la variedad y en la calidad está el gusto.

La película del joven director belga Dorian Jespers, reconocida ya en otros festivales, se hizo con el premio Radar y con una mención especial del premio Xurado Novo. Otros cortos galardonados fueron Dustin (mención especial Radar), Look Then Below (Explora), Vestiges (premio Galiza), Blanco y Fucsia (mención especial Galiza), La sangre es blanca (Penínsulas), Los páramos (mención especial Penínsulas), Dustin (premio del público), Pyrale (Xurado Novo), Vestiges (mejor dirección gallega), Todo el mundo se parece de lejos (mejor guion gallego), Onde dormen as gaivotas (mención especial AGAG) y De sangue e cristais (premio Outra Compostela).

Con la proyección de la copia restaurada de Out of the Blue y el visionado de trabajos de cineastas emergentes se apagaron las luces de una cita que se despide hasta el próximo año tras poner a Santiago en el foco del cine.