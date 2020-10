El pimiento de Herbón cerrará una campaña marcada por la calidad y la cantidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia uxía lópez

padrón / la voz 11/10/2020 05:10 h

A tres semanas de que concluya la producción y venta de pimientos de Herbón con Denominación de Orixe Protexida (DOP), los productores hacen balance de la campaña y hablan de que, en general, fue «boa». A ello ayudó, claro está, el tiempo seco y caluroso de este verano, que hizo que hubiera mucha cantidad de pimientos y «de calidade», tal y como señala Milagros Piñeiro, productora de 43 años de la parroquia padronesa de Herbón y vocal del Consello Regulador de la DOP.

«Foi habendo pementos todo o tempo; houbo momentos puntuais nos que non chegaron para cubrir o mercado e outros nos que sobraron», explica.

La productora, que está adscrita a la Sociedade Agraria de Transformación A Pementeira, señala que «puxemos as plantas con medo tal e como estaba todo pero, coa que está caendo, non pensamos de vender tan ben». Reconoce que el sector de la hostelería falló, pero se compensó con la venta a supermercados y directamente al consumidor, ya sea en mercados o, en el caso de A Pementeira, de modo on line. En el caso de esta firma, este tipo de venta «vai a máis cada ano», afirma la productora.

A principios de octubre, la cantidad es muy inferior y de hecho hay productores que ya arrancaron las plantas, ya sea en invernadero o al aire libre. «O pemento non está no seu máximo esplendor, pero está bo», explica Milagros Piñeiro y prueba de ello es que se sigue vendiendo, en Galicia y fuera. Quizás, en este momento, haya más trabajo a la hora de seleccionar el producto antes de venderlo, según dice la vecina de Herbón.

Así, mientras por un lado los productores aún se siguen recolectando pimientos, por otro ya están con la preparación de las semillas para empezar con los viveros de plantas para la próxima temporada porque, sea de un modo o de otro, Herbón y el campo no paran.