El colegio Rosalía de Castro de Padrón consigue 16 colaboradores para el comedor

La Voz de Galicia u. lópez

padrón / lA voz 09/10/2020 05:10 h

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rosalía de Castro de Padrón confirmó ayer lo que anunció el alcalde de que, finalmente, hay 16 padres y madres disponibles para colaborar en el servicio de comedor. Ese es el número de grupos creados este año en el comedor y que, por tanto, requieren de la presencia de un colaborador.

El llamamiento que hizo el colegio, y la propia Anpa, a las familias para que padres, madres y tutores legales de alumnos quisieran colaborar en las tareas del servicio funcionó y, de momento, hay el número mínimo requerido aunque siempre es necesario que sean más a mayores, para cubrir posibles ausencias, ya sea por enfermedad u otra causa.

La problemática suscitada en este comedor podría llegar a la Mesa do Parlamento de Galicia de la mano del PSOE, que instó a la Consellería de Educación a «actuar con dilixencia no canto de quedar paralizada mentres intenta que sexan as familias as que asuman todo o peso do servizo».

Mientras este centro ha encontrado una solución en las familias, el Anpa Andaravía de Brión sigue a la espera de una solución porque no tiene personal para asumir la tarea.