Sanidade aclara que el aviso de cuarentena en el CEP de Ventín fue un error al no ser necesaria

santiago / la voz 08/10/2020 05:10 h

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha confirmado que la situación vivida el pasado fin de semana en el colegio de Ventín, cuando varias familias recibieron llamadas de los equipos de rastreo para avisar de que terminaban la cuarentena por un positivo sin que previamente supiesen que debían confinarse, se debió a un error, ya que, dadas las características de este positivo, la cuarentena nunca fue necesaria.

El Anpa de este colegio hizo pública ayer la notificación recibida en la que Sanidade explica que el caso que motivó las llamadas erróneas fue de un alumno que estaba en cuarentena desde el 24 de septiembre por ser contacto estrecho con un positivo ajeno al centro. Este escolar permaneció aislado y asintomático. El 2 de octubre dio positivo pero, en base al protocolo del Ministerio de Sanidad, no hubo riesgo de transmisión. En su escrito, Sanidade reconoce que «as chamadas recibidas para levantar a corentena de dez días dende o último contacto con ese alumno, corentena que non se establecera por innecesaria, foi froito dun erro de coordinación co colexio que xa foi esclarecido». Añade Sanidade en su misiva que «desde Saúde Pública fanse todos os esforzos necesarios para asegurar unha detección temperá de casos e a adopción das medidas que permitan controlar a transmisión da enfermidade».

Ante esta situación, el Anpa de Ventín ha solicitado al centro reuniones periódicas para una mejor coordinación con las familias y que el centro extreme el seguimiento a posibles casos positivos para tomar medidas preventivas cuanto antes.