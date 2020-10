Negreira suspende la edición número 41 de la Carreira Popular «A Clásica»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia EMILIO FORJÁN

NEGREIRA / LA VOZ 08/10/2020 21:09 h

La organización de la Carreira Popular de Negreira A Clásica, que está en manos del Concello de Negreira, «lamenta tomar a decisión» de cancelar la celebración de la prueba en su edición número 41 que estaba prevista para el 8 de noviembre. «Quixemos apurar todas as opcións para a súa celebración de forma segura para os corredores, pero a evolución da situación sanitaria polo covid-19 e a incerteza do futuro próximo obríganos a renunciar a acoller un evento que reúne máis de 1.500 participantes anualmente», señalan desde la organización.

Al mismo tiempo, en una nota informativa explican que hacen este anuncio «tristes, pero coa ilusión de que o vindeiro novembro do 2021 a situación sexa ben diferente». De este modo, «dende hoxe comezamos a traballar para que a edición 41 de A Clásica sexa coma sempre unha gran festa do deporte e do atletismo en Negreira».

Los organizadores apuntan, al mismo tiempo, que seguirán «trabajando «dende xa para celebrar xuntos a vindeira edición nas mellores condicións, esperando que os próximos meses nos deparen un escenario máis certo e seguro do que vivimos agora». La intención es volver con más ilusión y más fuerza y «coa certeza de que lle gañaremos ao virus». Desde A Clásica envían «unha grande aperta e agradecemento ás empresas, colaboradores e a todos os atletas que participaron con nós noutras edicións, especialmente a aqueles que o covid-19 golpeou máis duramente».