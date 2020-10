Telefónica brindará este año la tecnología 5G al 74 % de la población gallega en 134 concellos

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 05/10/2020 17:20 h

Telefónica ha puesto en marcha el despliegue de la tecnología 5G en España, que mejorará exponencialmente la velocidad de conexión a Internet, y lo hará con una apuesta especia por llegar a la mayor parte del territorio gallego, de tal manera que, a lo largo de este año, el 5G se desplegará en 134 concellos de la comunidad (ahora está al alcance de los usuarios en 82; entre ellos las principales ciudades). La cobertura llegará, pues, en tres meses, al 74 % de la población gallega (el 75 % en el territorio nacional). El encendido del 5G se suma a la cobertura de casi el 99 % del mapa gallego en 4G y 3G, lo que sitúa a Galicia entre los territorios europeos más avanzados en banda ancha movil. Además, la compañía se compromete a implantar, de aquí a cinco años, la fibra óptima en el cien por cien del territorio español.

El máximo responsable de Telefónica en Galicia y director de Administraciones Públicas del Territorio Norte, Manuel Ángel Alonso, subrayó en una comparecencia en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago el interés de la compañía por liderar el territorio gallego, en el que Telefónica invirtió ya 136 millones de euros y por el que seguirá apostando para la implantación del 5G. «Creemos que es fundamental para la tecnología 5G la masificación del uso, y para eso es necesario garantizar que un porcentaje de población importante tenga acceso a la misma», indicó Alonso en referencia a la estrategia de la compañía para la implantación de un nuevo servicio que permitrá descargar en los hogares películas en cuestión de segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo o jugar en el teléfono móvil como si fuese una consola de videojuegos.

Galicia ya forma parte desde hace tiempo de los llamados casos de uso o pruebas de laboratorio desplegados por Telefónica y Movistar en los últimos años. De hecho, en la comunidad se están desarrollando en la actualidad doce casos de uso, tres de ellos fruto de acuerdos con la Xunta y, los demás, a través del Ministerio de Innovación y Ciencia. Son un paso previo para la masificación de un sistema «que va a cambiar muchas cosas», aseguró el responsable de la compañía de telecomunicaciones en Galicia.

Alonso calificó de «privilegiada» la cobertura que tiene la comunidad en telefonía móvil y banda ancha móvil. «No hay referencias en España ni en Europa con una cobertura de banda ancha móvil del 98,5 %, y esa cobertura la tiene Telefónica, la tiene Movistar en Galicia», subrayó. «Cualquiera puede ir por las carreteras gallegas en el rural visionando un vídeo y las transmisiones no se cortan; la calidad de la cobertura que ahora mismo hay en Galicia es brutal. La enorme mancha que tenemos en la cobertura 4G y 3G es la que nos permite ahora masificar de una manera muy rápida el despliegue del 5G».

Banda ancha en más de un millón de hogares y empresas

En lo que respecta a la fibra óptica, el despliegue actual en Galicia beneficia a casi 950.000 viviendas y empresas (el 54 % de las unidades inmobiliarias) que se suman a las 150.000 que se van a desplegar a lo largo de este año. «Pasaremos ampliamente del millón de viviendas y empresas con cobertura de fibra óptica», con un servicio del que podrán disfrutar en torno a 1.700.000 gallegos. «Tenemos la ambición, como ya declaró nuestro presidente, José María Álvarez-Pallete, de seguir avanzando en el despliegue de la fibra en ámbitos fundamentalmente rurales para garantizar el objetivo de que, en el 2025, el cien por cien de la población tenga cobertura de fibra», avanzó el dirigente de la compañía.

Se trata de un reto sin retorno que se ha visto beneficiado por un cambio de mentalidad propiciado por la pandemia. «Es como si nos hubiésemos metido en el túnel del tiempo y hubiésemos avanzado cinco años», reconoció Manuel Ángel Alonso. A su entender, las empresas ya no se plantean si la digitalización es o no cara. «Es que no hacerlo implica la desaparición», advirtió.

El responsable de la compañía en Galicia reconoció las dificultades que tiene el territorio gallego para llevar la fibra óptica a todos sus rincones, a todos sus hogares y a todas las escuelas «por la orografía y la tremenda dispersión de sus núcleos de población». Sin embargo, reiteró su compromiso con la comunidad a través de los proyectos que se desarrollan en colaboración con la Xunta y Amtega para seguir desarrollando la fibra óptica en un momento trascendental para la sociedad en el que el uso de las nuevas tecnologías se hace imprescindible. Ese compromiso se extiende no solo a los núcleos de población urbanos, sino también a los rurales. «Por poner un ejemplo, entre los que se beneficiarán del 5G figura Pereiro de Aguiar», adelantó Alonso. Y también a los cascos históricos. En ese sentido, el responsable de Telefónica en Galicia admitió el interés de la compañía por optar a la implantación de la fibra óptica en la zona monumental de Compostela.