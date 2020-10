El Obradoiro premia el gran esfuerzo de José Ángel Docobo

0

La Voz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ 05/10/2020

El Obradoiro retiró la camiseta con el dorsal 14 del mítico Tonecho Lorenzo. Ahora, el club le entregó una camiseta del 50 aniversario al expresidente José Ángel Docobo, uno de los grandes artífices de que el Obra esté en la Liga Endesa. En ele acto, el actual presidente, Raúl López, explicó que el Obradoiro vive los momentos más felices de su historia al llegar a los 50 años de vida. Un acontecimiento importante en la trayectoria de cualquier club y de cualquier empresa. «No está al alcance de todos llegar a los 50 años», comentó el mandatario. Al mismo tiempo, destacó que «la historia del Obradoiro es una historia de superación y de muchos esfuerzos».

El dirigente tuvo palabras de agradecimiento para todos los protagonistas, jugadores, técnicos, entrenadores, directivos y, sobre todo, aficionados, que son el gran patrimonio de este club. «Ellos nos empujan cada día y esperamos que muy pronto puedan apoyarnos desde las gradas», manifestó el presidente, que también fue muy crítico con la situación actual: «No entiendo el motivo por el que se pueden celebrar conciertos y eventos de otros deportes, incluido el baloncesto. No entiendo por qué nosotros no podemos tener público en las gradas. Sabemos de la delicada situación sanitaria, que es tremenda, pero vamos a luchar para que vuelvan los aficionados al pabellón, algo que está perjudicando sobre todo a los equipos más pequeños como el Obradoiro».

El protagonista de la jornada, José Ángel Docobo, hizo una breve historia del club. Recordó los 29 jóvenes que en 1970 fundaron el Obradoiro, que dieron un paso importante para llegar a la actual situación. Se refirió a todos aquellos que en 1982 consiguieron el ascenso a la máxima categoría y recordó que fue el primer club de la capital de Galicia en llegar a la primera categoría de un deporte profesional.

En el recuerdo de Docobo no faltaron los protagonistas de 1990, aquellos jugadores y directivos que tenían que haber logrado el ascenso a la Primera División «e que non lles deixaron». Fue entonces cuando aparecieron él y Mato, que se empeñaron en darle de nuevo vida al Obra. Su esfuerzo tuvo un final feliz y una gran recompensa. «O Obra non desapareceu e logo de moitos anos duros e de traballo a xustiza deulle a razón ao club, que puido chegar á ACB», explicó Docobo. Y todo esto para llegar a la situación actual y poder celebrar el 50 aniversario en la máxima categoría después de diez años interrumpidos en la Liga Endesa. Tuvo palabras también para destacar la labor de Raúl López. Señaló que sin él, esto tendría menos futuro. Considera al presidente una persona clave en la trayectoria del club. De todos modos, insistió en que «esto é cousa de moitísima xente».

Actividades

Por su parte, el director general del Obradoiro, José Luis Mateo, recordó que el club sigue adelante con todas sus iniciativas para la conmemoración del 50 aniversario. Eso sí, indicó que no todas podrán celebrarse este año y que algunas quedarán para más adelante por culpa de la situación sanitaria. Recordó que el Obradoiro mantendrá el mismo número de la lotería nacional, que coincide con la fecha de su nacimiento. En breve, se presentará la nueva cara digital y un documental sobre los 50 años de su historia. También sigue adelante la exposición fotográfica y de trofeos, que será reforzada de forma digital debido a las restricciones sanitarias. El Obra tendrá una bufanda con sus 50 años de historia y realizará el cocido de carnaval, «sea en el año 21 o sea en el año 22, pero acabaremos todos los actos programados».

El director general recordó también que en el calendario de los actos para esta celebración se encuentra un torneo internacional de pretemporada que en principio iba a celebrarse en este pasado mes de septiembre y será al acabar el verano del 2021.